Radnici masovno napuštaju BiH, najviše odlaze vozači

Više od 16.000 radnih dozvola u Sloveniji za radnike iz Bosne i Hercegovine izdano je u 10 mjeseci ove godine, saopstila je Agencija za rad i zapošljavanje BiH.

Međutim, građani BiH se odlučuju da osim u zemlje regije odlaze čak i u Veliku Britaniju i Ameriku. Razlozi za sve veći odlazak iz BiH je nastavak ekonomskog rasta u Sloveniji i drugim zemljama, a koji je bio prekinut početkom pandemije i zatvaranjem granica zbog virusa korona. Najtraženija zanimanja u Europi i svijetu su varioci, vozači, zidari, bravari, pomoćni građevinski radnici i brojna druga zanimanja. Prema podacima Udruge prevoznika Srpske, od 2019. do danas preko 50.000 profesionalnih vozača je otišlo iz Republike Srpske.

„Vozači odlaze zato što je ovde nesigurna politička situacija, plate su male, nema posla, u BiH i RS nema nijedne prevozničke firme da joj ne fali od 5 10 15 pa čak i do 50 vozača. Sve su to razlozi koji znaju institucije BiH koje smo upozoravali x puta no nema nikakvog učinka i nažalost već se izdaju radne dozvole do kojih se jednostavno dolazi pretpostavljam da će to i u 2022 godini biti još veći trend ne samo vozača nego i fakultetski obrazovanih ljudi koj će napustiti BiH“, kaže Nikola Grbić iz Udruge prevoznika RS.

Bosnu i Hercegovinu sve više napuštaju radnici koji odlaze još dalje od Slovenije, i to u Veliku Britaniju i Ameriku, a razlozi su između ostalog, skoro trostruka primanja i bolji uvjeti nego u BiH. Iz Republičke Unije udruga poslodavaca kažu da je namjera poslovne zajednice da se smanje porezna opterećenja čime bi se povećale plate i zadržali radnici. „Očekujemo minimalna povećanja u idućim mjesecima s naše strane mi činimo sve da bi smo zaustavili taj trend.

Bitno je reći da u ovom trenutnku imamo političku nestabilnost koja također utiče na odlazak ljudi sa ovog prostora tako u tom segmentu očekujemo da će vlast imati razumijevanja u kreiranju političkog ambijentaa koji mora biti bolji da bi ljudi ostali ovde“, kazao je Saša Aćić iz Unije udruga poslodavaca RS. Iako je pandemija usporila proces odlaska iz BiH, taj trend se nije zaustavio nego je postao sve izraženiji. Zbog toga se sve više u Bosni i Hercegovini osjeti nedostatak radne snage, posebice kada je riječ o određenim zanatskim zanimanjima.

To je poražavajuća činjenica jer umjesto da se nadležni u BiH potrude da svojim građanima ponude dobre uslove i primanja i zadrže ih, oni rade suprotno, kažu stručnjaci. „Podaci koji govore o izdanim dozvolama za boravak u drugim zemljama EU govore da je migracija ponovo dobila razmjere koje je imala prije pandemije i nažalost ne vidimo da postoje neke naznake da će se taj proces usporiti sve dok mi budemo imali zalihu odnosno broj stanovnika koji se nalazi u radno sposobnom kontigentu a koji su potrebni za tržište rada u zemljama EU “, smatra demograf Aleksandar Čavić.

Prema istraživanju koje je proveo Populacijski fond UN u novembru ove godine,oko 23.000 mladih u BiH već je poduzelo konkretne korake za odlazak i vjerovatno će se iseliti u idućih 12 mjeseci. Zbog sve većih migracija, predviđa se da će se broj stanovnika u BiH sa sadašnjih 3,5 miliona smanjiti ispod 1,6 miliona do 2070.godine.