Strah od Omikrona u Austriji: Svaki treći supermarket mogao bi biti zatvoren

U Austriji raste strah od novog soja koronavirusa – omikrona, koji je zarazniji od delta soja. Naime, Austrija strahuje od velikog broja novozaraženih u potencijalnom petom valu koji se predviđa u siječnju. U tom slučaju, ovaj put bi bili pogođeni i supermarketi.

Mogući scenariji prijetnje su dramatični, opisuje danas savezni zapovjednik za austrijskog Crvenog križa: “Budući da je Omikron značajno zarazniji od svih prethodnih varijanti, značajno će više ljudi biti zaraženo u isto vrijeme. To također utječe i na one koji su cijepljeni i na one koji su se oporavili. To neminovno ima utjecaj i na radnu snagu, posebno na kritičnu infrastrukturu”, kaže Gerry Foitik za “Kleine Zeitung”.

“Svatko tko sada krene na božićni odmor mora očekivati ​​da ga nazove šef i zatraži da otkaže godišnji odmor jer je izostao veliki broj kolega .”, predviđa Foitik koji je član i novog kriznog stožera GECKO.

U slučaju velikog broja novozaraženih, svaki treći supermarket u Austriji mogao bi biti zatvoren.