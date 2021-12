U Sarajevo stiže i legendarna hard rock grupa Whitesnake

Na izričitu želju Davida Coverdalea, frontmena legendarnog benda Whitesnake, i jednog od najboljih vokala svih vremena, koncert u Sarajevu je uvršten mimo ranije objavljenih datuma njihove velike turneje. Koncert će biti održan 19. jula u Skenderiji.

Whitesnake naredne godine kreće na farewell turneju, nakon koje se legendarni pjevač oprašta od ovog sastava, a na svoju bogatu listu gradova u kojima je nastupao želio je da upiše i Sarajevo.

“Ovo se istovremeno poklopilo i sa željom fanova iz Bosne i Hercegovine, koji su nam pisali u ogromnom broju, da pored koncerta u Zagrebu, Beogradu i Skoplju, dovedemo Whitesnake u Sarajevo. S ponosom možemo reći da je koncert potvrđen prošle nedjelje, a danas je objavljen kao prednovogodišnji poklon svim fanovima iz Bosne i Hercegovine. Teza da nakon Stinga u Sarajevu godinama opet neće biti velikih koncerata svjetskih muzičkih zvijezda, pada u vodu već danas”, istakao je Boban Milošeski, vlasnik produkcijske kuće Avalon.

Sarajevski spektakl predstavlja jubilarni deseti koncert Whitesnakea na Balkanu, u organizaciji produkcijske kuće Avalon. Unatoč odličnim recentnim albumima i izvanrednim i energičnim koncertima, veliki David Coverdale je odlučio staviti tačku na Whitesnake sa stilom, u velikoj oproštajnoj svjetskoj turneji benda.

Ulaznice će biti puštene u prodaju od srijede, 22. decembra u 9 sati ujutro po sljedećim cijenama:

Parter 49 KM

Fan Pit (samo 1.000) 69 KM

Tribine: 60, 70, 80 KM

Bosanskohercegovačka publika će u Skenderiji imati priliku da posluša hitove kao što su: “Here I go Again”, “Is This Love”, “Fool For You Lovin”, “Still of the Night” te sve ostale brojne višedecenijske hitove “Bijele zmije” koja je uvijek predstavljala puno više od odličnog heavy metal benda, privlačeći ogroman broj “mainstream” publike na svojim koncertima.

