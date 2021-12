Upaljen žuti meteoalarm zbog niskih temperatura, na planinama i do -10 stepeni

Danas se u većem dijelu naše zemlje očekuje pretežno sunčano vrijeme. U centralnim i istočnim područjima Bosne, prije podne, magla i niska naoblaka, a poslije podne se očekuje smanjenje oblačnosti. U jutarnjim satima je moguće provijavanje slabog snijega. Poslije podne naoblačenje u zapadnim i sjeverozapadnim područjima Bosne.

Vjetar u Bosni slab promjenljivog smjera, a u Hercegovini slaba bura. Jutarnja temperatura od -8 do -1, na jugu do 3, a dnevna od -2 do 4, na jugu do 9 stepeni.

U Sarajevu prije podne pretežno oblačno vrijeme. Poslije podne se očekuje razvedravanje. Jutarnja temperatura oko -2, a dnevna oko 3 stepena.

Upaljen je žuti meteoalarm zbog niskih temperatura i to za regiju Sarajeva, gdje se očekuje minimalna temperatura oko – 7 stepeni, te regije Banje Luke, Foče i Višegrada, gdje se očekuje minimalna temperatura oko i manja od -5 stepeni, na planinama i do -10 stepeni.

– Budite svjesni da se očekuju niske temperature zraka. Mogući su zdravstveni rizici među ugroženom populacijom, naprimjer, starije i veoma mlade osobe i beskućnici – navedeno je stranici Federalnog hidrometeorološkog zavoda.