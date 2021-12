Vrijeme oblačno, u toku dana očekuje se kiša

Danas u Bosni pretežno oblačno vrijeme uz djelimično razvedravanje tokom dana. U Hercegovin pretežno vedro. U jutarnjim satima, prema kraju dana i tokom noći u Bosni je ponegdje moguća slaba kiša, a višim područjima susnježica i snijeg. Vjetar slab do umjeren, poslije podne i u večernjim satima sa jakim udarima, sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od -2 do 4, na jugu do 8, a dnevna od 3 do 9, na jugu do 12 °C

Biometerološka prognoza

Nastavlja se period relativno povoljnih biometeoroloških prilika. Opšta slika biće ljepša u Hercegovini, sa sunčanim intervalima, što će pozitivno djelovati na većinu populacije. U Bosni, ugođaj će uglavnom kvariti izraženija naoblaka i padavine, intenzivnije sa noćnim satima. Blagi porast temperatura zraka, djelimično će ublažiti negativne efekte promjene vremena. Poželjno je posvetiti pažnju prikladnom odijevanju i ne izlagati se pretjeranim aktivnostima.