Cijene stanova u BiH nastaviće da rastu

Cijene stanova u BiH nastaviće da divljaju, a kada će doći do obrnutog trenda, pitanje je na koje konkretan odgovor nema većina onih koji se bave prometom nekretnina.

Senka Gatarić Vasilić, vlasnica banjalučke agencije “Euro-agent”, koja je u ovom poslu 32 godine, ističe da niko ne može predvidjeti kada će rast cijena biti zaustavljen. Dodaje da je potražnja velika, baš kao i inflacija.

“Skočile su cijene građevinskog materijala, radne snage, a interes za kupovinu je i dalje veliki, s obzirom na to da je kamata u banci vrlo niska ili je uopšte nema na uloženi novac, pa većina odlučuje da kupi stan, da ga izdaje i na taj način sačuva vrijednost novca i da na neki način kroz kiriju dobije kamatu koju ne dobija u banci”, istakla je Gatarić Vasilićeva.

Slično kaže i Leonard Samardžija, vlasnik agencije za nekretnine “VHS trade” Prijedor, koji takođe ističe da cijene nekretnina zavise od niza faktora, kao što su materijal te radna snaga, koje je sve manje.

I on naglašava da je teško reći kada će prestati da rastu cijene stanova. Inflacija je, naglašava, velika, tako da novac gubi vrijednost, pa se ljudi odlučuju da imaju nekretnine.

“Materijal kojim se gradi poskupio je 200-300 odsto. To je podiglo i cijene stanova u novogradnji, a samim tim takav trend se bilježi i u starogradnji. U Prijedoru je prošle godine kvadrat stare gradnje koštao 1.100-1.200 maraka, a otišao je na 1.500-1.600 maraka. Manji stanovi idu i do 2.000 KM kada govorimo o staroj gradnji. Novogradnja nam ide od 2.000 do 2.200 KM, a prošle godine je bila 1.600 maraka”, kaže Samardžija te takođe ističe da je potražnja veća od ponude.

Nešto drugačije mišljenje ima Saša Pitner, vlasnik agencije za nekretnine “Artis” Sarajevo, koji smatra da bi stanovi mogli da poskupe za još nekih pet do deset odsto, a onda će, kako očekuje, tržište doživjeti pad, kao što je to zabilježeno 2009.

Moglo bi se to dogoditi, kaže, za nekih godinu ili godinu i po dana. Pomaci ka dolje, naglašava, moraju se desiti, jer ovako više neće moći.

On naglašava da su cijene stanova koje postoje na tržištu previsoke u odnosu na cijenu izgradnje.

“Rast cijena je nerealan u odnosu na cijenu kvadrata gradnje. Sa nekadašnjih 1.600 maraka, koliko je prije nekoliko godina koštao kvadrat, došli smo na 2.500 pa čak i 3.000 maraka”, rekao je Pitner za “Nezavisne novine”.

Sa druge strane, Mile Petrović, sekretar Udruženja građevinarstva i industrije građevinskog materijala u Privrednoj komori Republike Srpske, podsjeća da na formiranje konačne cijene kvadrata stana utiču ulazni parametri kao što su cijena zemljišta, rente, građevinskog materijala te radne snage.

“S obzirom na to da su cijene svih ulaznih parametara porasle, to je dovelo do poskupljenja. Konačnu i završnu riječ što se tiče cijena diktiraju tržište i potražnja. Takođe bih napomenuo da većina stanova bude rasprodata na samom početku gradnje tako da investitori formiraju cijene u tom momentu”, rekao je Petrović.

Prema njegovim riječima, ovog puta došlo je do ozbiljnih poskupljenja i nestašice građevinskog materijala, a investitori, kako kaže, nisu mogli mijenjati cijene, tako da su u prethodnom periodu istrpjeli ovu razliku u skoku cijena.

“Buduća kretanja cijena su vrlo teško predvidiva, ali svakako možemo reći da će pratiti kretanje sirovina, materijala, zemljišta, transporta i svega što u konačnici utiče na krajnju cijenu”, naveo je Petrović za “Nezavisne novine”.