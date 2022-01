Danas u većini zemlje sunčano, tokom noći snijeg

Danas se u jutarnjim satima, prema najavama Federalnog hidrometeorološkog zavoda, u Krajini očekuje pretežno oblačno vrijeme, a u ostatku zemlje sunčano. Tokom dana jače naoblačenje.

Krajem dana kiša na sjeverozapadu Bosne. Tokom noći u nizinama Bosne kiša ili susnježica koja će preći u snijeg, a u višim područjima snijeg. U Hercegovini kiša, osim na krajnjem sjeveriui istočnim područjima Hercegovine gdje se očekuje susnježica i snijeg.

Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura od -6 do 0, na jugu do 4, a dnevna od 4 do 10, na jugu do 12 stepeni.

U Sarajevu jutro i veći dio prijepodneva sunčano vrijeme. U ostatku dana postepeno naoblačenje. U večernjim satima u nižim dijelovima grada kiša ili susnježica, koja će postepeno preći u snijeg. U višim dijelovima grada snijeg. Jutarnja temperatura oko -6, a dnevna oko 5 stepeni.

Nestabilne i promjenljive vremenske prilike, južno strujanje i povećanje naoblake tokom dana, nepovoljno će djelovati na većinu populacije, a tegobe kod osjetljivih osoba postepeno će se pojačavati. Moguće su meteopatske reakcije poput glavobolje, nervoze, dekoncentracije, reumatskih bolova, u noći problemi sa snom. Poželjno je ne pretjerivati sa aktivnostima.