EMA: Brzo širenje omikrona bi moglo dovesti do procesa koji vodi ka endemiji

Predstavnici Evropske agencija za lijekove (EMA) istakli su kako, uprkos tome što se širenje varijante omikron ne smatra pozitivnim, ovo bi moglo pokrenuti proces koji će od pandemije dovesti do endemije, javlja Anadolu Agency (AA).

Zvaničnik EMA-e nadležan za strategiju vakcinacije Marco Cavaleri održao je konferenciju za medije na kojoj je govorio o pandemiji Covid-19 i vakcinaciji.

Upitan kada ćemo doći do svjetla na kraju tunela Cavaleri je rekao kako se još uvijek ne zna, ali da je ono što je primjetno da virus poprima endemsko stanje.

– Međutim, ono što ne možemo reći je da smo došli u stanje endemije. Koronavirus se i dalje ponaša pandemijski. To nam pokazuju i hitni slučajevi koje je uzrokovao omikron – rekao je Cavaleri.

Istakao je kako ne smijemo zaboraviti da se još uvijek nalazimo u pandemiji.

Prema njegovim riječima, povećanjem imuniteta među ljudima, kao i širenjem varijante omikron, uz vakcine povećati i prirodni imunitet, moglo bi doći do ubrzanog procesa bližeg endemiji od pandemije.

Osvrnuo se i na navode Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) da bi u narednih nekoliko mjeseci više od polovine populacije u Evropi moglo biti zaraženo omikronom.

Istakao je kako su zabrinuti teretom koji bi talas omikrona mogao donijeti te da je potrebno biti spreman na posljedice ovog vala iako se čini da bolest izaziva blaže simptome.

Osvrnuvši se na činjenicu da je omikron varijanta zaraznija, Cavaleri je rekao kako će veliki broj ljudi biti izložen virusu, čak i ako ne pokazuju simptome.

– To bi značilo da bi moglo doći do jačanja prirodnog imuniteta. Veoma je važno postizanje dodatnog imuniteta jer bi to moglo omogućiti da zaraza preraste u endemiju. Veliko širenje omikrona nije dobra vijest, ali nakon što ovaj talas ostavi posljedice u Evropi i drugim dijelovima svijeta, to što će se zaraziti veliki broj ljudi, možemo poimati kao da ćemo imati snažan imunitet koji će nas odvesti od pandemije do endemije – rekao je Cavaleri.

Odgovarao je i na pitanje da li će vakcine protiv COVID-19 zahtijevati i četvrtu dozu te kazao kako još uvijek nema dovoljno naučnih podataka.

– Imamo zabrinutost zbog dodatnih doza vakcina u kratkom vremenu – rekao je Cavaleri.

Dodao je kako dodatne doze trebaju biti dio sveobuhvatne strategije.

– Ne možemo svako tri ili četiri mjeseca primati dodatnu dozu vakcina. Primjera radi, ako primamo dodatnu dozu svako četiri mjeseca, možda nećemo dobiti željenu reakciju imunološkog sistema. Zbog toga trebamo paziti da dodatno ne opterećujemo imunološki sistem ponavljajućim vakcinacijama. Pored toga, stalne dodatne doze kod ljudi mogu izazvati zasićenost – kazao je Cavaleri.

Dodao je kako se dodatna vakcinacija može uraditi jednom ili dva puta, ali da nije situacija koja traži stalno ponavljanje.

Cavaleri je rekao kako se može razmišljati o dozama koje će se davati u dužim vremenskim razmacima.

– Idealno je da: ukoliko dođe do scenarija koji vodi do endemije, dodatne doze, dolaskom zimskog perioda budu sinhronizirane s vakcinama protiv gripe – rekao je Cavaleri.

