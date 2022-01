Grad Bihać domaćin i organizator 77. Izbora sportiste godine BiH

Odlukom Predsjedništva Sportskog saveza Bosne i Hercegovine, domaćin i organizator 77. manifestacije Izbor sportiste godine Bosne i Hercegovine je Unsko-sanski kanton, odnosno Grad Bihać. Prijave se putem kantonalnih sportskih saveza vrše još dva dana, odnosno do 5. januara. A posebnim priznanjima organizator planira zahvaliti i svima koji su u Unsko-sanskom kantonu godinama pomagali razvoj sporta, kao npr. privrednicima ili novinarima.

Do 77. Izbora sportiste godine Bosne i Hercegovine ostalo je nešto više od 20 dana. Predsjednik Organizacijskog odbora manifestacije Vlatko Glavaš objasnio je da su došli do ideje da Bihać bude domaćin:

„Sigurno da sam želio to u ove zadnje četiri godine, koliko sam predsjednik izbora sportiste Sportskog saveza, drago mi je da smo izišli iz okvira Sarajeva i to je ono što je bila moja želja i to sam rekao i prošli put kad smo to radili u Bugojnu. Na moju inicijativu i na inicijativu premijera Mustafe Ružnića došli smo do zaključka da bi bilo lijepo da to uradimo u Krajini“, kaže Glavaš.

„Sve ćemo uraditi, Vlada i svih naših šest općina, naša dva grada, da ovakvu manifestaciju tog 26. januara dočekamo po onome po čemu smo mi Krajišnici, odnosno, Unsko-sanski kanton najbolje prepoznatljivi, a to je da smo dobri domaćini“, poručuje Mustafa Ružnić, premijer USK-a.

Iz Sportskog saveza Unsko-sanskog kantona ovom su prilikom istakli značaj i korist koju ova regija može imati od Izbora sportiste godine.

„S jednom ovakvom manifestacijom ćemo dobiti priliku da se dobro ispromoviramo. Unsko-sanski kanton ima šta pokazati kad je u pitanju sport. Kada su u pitanju rezultati u sportu, mi ćemo prije izbora sportiste godine BiH imati izbor najboljeg sportiste Unsko-sanskog kantona, gdje ćemo pokazati i sami šta smo to uradili u prethodnoj godini“, kaže Emir Dautović, predsjednik Sportskog saveza USK-a.

Izbor će se vršiti u deset glavnih kategorija, a planirane su i specijalne nagrade kao što su Mirza Delibašić, Sportski ambasador ili Deset najboljih mladih nada bh. nogometa.

federalna.ba