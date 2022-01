Jusuf Nurkić odigrao jednu od najboljih utakmica NBA karijere

Bosanskohercegovački košarkaš Jusuf Nurkić odigrao je u noći s ponedjeljka na utorak jednu od najboljih partija karijere jer je u gostujućoj pobjedi Portland Trail Blazersa protiv Orlando Magica upisao nevjeorvatan učinak od 21 poena i 22 skoka.

Portland je slavio u Amway Centru u Orlandu sa 98:88, a Nurkić je bio ubjedljivo najbolji košarkaš na utakmici.

Na parketu je proveo nešto više od 35 minuta, a iz igre je šutirao gotovo 50 posto (10 od 21).

Zanimljivo, Nurkiću je samo jedan skok nedostajao do izjednačenja rekorda karijere. 1. januara 2019. godine, protiv Sacramento Kingsa, Nurkić je zabilježio 23 skoka.

Portland se nakon ove pobjede učvrstio na 10. poziciji Zapada s omjerom 18-25, ali će put do play offa ipak i dalje biti trnovit.

Osim Nurkića, na ovom susretu je za Portland solidan bio i McCollum koji je ubacio 16 poena, dok je na drugoj strani Wagner zabilježio 14 koševa i pet skokova.

Jusuf Nurkic puts up huge numbers to lead the @trailblazers to the win!



Jusuf Nurkic: 21 PTS, 22 REB, 4 STL, 2 BLK

CJ McCollum: 16 PTS

Nassir Little: 13 PTS, 10 REB, 4 AST pic.twitter.com/bV2BeLmTmo