Matejev otac otkrio šta je bilo na sastanku s policijom

Otac nestalog Mateja Periša, Nenad Periš sudjelovao je u ponedjeljak na sastanku s hrvatskom i srpskom policijom koja već 12. dan traži njegovog sina nestalog u Beogradu u noći s 30. na 31. prosinca 2021.

Rekao je kako nema nikakve informacije da je pronađen signal ili Matejev mobitel, kako su pisali pojedini srpski tabloidi.

“Nemam informaciju da je pronađen mobitel, bio sam jučer s beogradskim policajcima, bio je i ministar unutarnjih poslova Srbije Aleksandar Vulin, dva predstavnika MUP-a Hrvatske iz krim-policije, oni su me upoznali sa svim postupcima koji se obavljaju i istražnim radnjama”, rekao je za Dnevnik.hr.

“Istraga se nastavlja u punom intenzitetu, suradnja između dva MUP-a je kod ovakvih slučajeva uobičajena, ništa dalje od toga mi nije rečeno. Ministar Vulin mi je osobno obećao da će istraga ići dalje istim intenzitetom, a to mi je ponovio i načelnik Policijske uprave Beograda”, veli.

“Nije jednostavno pod ovakvim uvjetima raditi, no dobili smo takvo obećanje i vidio sam njihov angažman u tome da se postupak dovede do kraja, kakav god on bio. Ja im na tome zahvaljujem, hvala svima i MUP-u RH što je s profesionalne strane pristupio, rekli su mi da se radi o suradnji koja je kod ovakvih slučajeva potrebna, no postupak i dalje vodi MUP Srbije”, dodaje Periš.

