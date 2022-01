Nastava u TK trebala bi početi po redovnom planu i programu

U Ministarstvu obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona nema planova da bi moglo doći do prelaska na online model nastave za učenike osnovnih i srednjih škola u ovom kantonu, gdje nastava počinje posljednjeg dana januara.

Resorni ministar Elvis Baraković ističe da će se prije početka drugog polugodišta, s obzirom na rast broja zaraženih koronavirusom, pratiti naredbe Kriznog štaba i Vlade TK.

– Mi ćemo svakako pratiti naredbe, međutim kad god postoji mogućnost, trudimo se da djeca budu u školskim klupama i ukoliko Krizni štab ne kaže drugačije, naš plan je da će nastava početi regularno – izjavio je za Fenu ministar Baraković.

On je naglasio da ostaje pravilo kao i u prošlom polugodištu, gdje je svaka škola imala mogućnost da, ukoliko dođe do pogoršanja epidemiološke situacije, pređe na online nastavu do stabilizacije stanja. Tako je nekoliko škola u prethodnom polugodištu mijenjalo model nastave s tradicionalnog na online po jednu sedmicu do deset dana.

Cilj je da, kako je rečeno, djeca što manje kroz svoje obrazovanje osjete posljedice pandemije.