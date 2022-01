Pad temperatura u BiH, slijedi hladni talas

Danas u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima lokalno može padati slab snijeg na području Krajine, istočne i centralne Bosne. U Hercegovini pretežno sunčano.

Više oblačnosti prije podne na sjeveru Hercegovine. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -10 i -4°C, na jugu zemlje od -3 do 1°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između -5 i 0°C, na jugu zemlje do 7°C.

U utorak, 25.01.2022., u Bosni i Hercegovini se prognozira pretežno vedro. Vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -15 i -9°C, na jugu zemlje od -5 do 0°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između -5 i 0°C, na jugu zemlje do 7°C.

U srijedu, 26.01.2022., više oblačnosti se očekuje na istoku i sjeveroistoku Bosne. U većem dijelu Bosne mala do umjerena naoblaka. U Hercegovini sunčano. Vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom između -10 i -4°C, na jugu zemlje od -2 do 2°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između -2 i 3°C, na jugu zemlje do 8°C..

Usljed pritjecaja vlažnog zraka sa zadnje strane ciklone jučer je širom Bosne, sjevera i sjeveroistoka Hercegovine registrovan snijeg. Dotok hladnog zraka iz Sibira se sve više pojačava narednih dana s odmicanjem centra visinske ciklone osom prema sjeveru Turske i Crnom moru”, poručio je meteorolog Nove BH Nedim Sladić.

Sladić je nešto ranije najavio temperature od minus 22 stepena Celzijusa.

U utorak, 25.01.2022. postojat će idealni uslovi za snažno ohlađivanje zraka – dugovalno IR zračenje uvjetovano vedrinom, centar anticiklone pozicioniran nad istokom Bosne, prethodno guranje hladne zračne mase iz Sibira, slab vjetar i snijeg na tlu uvjetovat će da na planinama, visoravnima i platoima centralne i istočne Bosne se temperature zraka mogu mjestimično spustiti i do -22 °C, u nižim predjelima uglavnom od -17 do -7 °C, a u negativnom predznaku bit će i jug Hercegovine, najavio je Sladić.