Predstojeći vikend će u BiH obilježiti kiša, snijeg i oblačno vrijeme

Kraj sedmice donosi pretežno oblačno vrijeme s kišom, a meteorolozi najavljuju kako će u nekim dijelovima Bosne i Hercegovine padati i snijeg.

Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje pretežno oblačno vrijeme. Krajem dana i tokom noći u Hercegovini je moguća kiša. U kasnim večernjim satima ili u noći s petka na subotu u Bosni se očekuje snijeg. Vjetar će biti slab istočni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 1 do 6, na jugu do 11 stepeni.

U Sarajevu će biti pretežno oblačno vrijeme. U večernjim satima je moguć slab snijeg. Najviša dnevna temperatura oko 2 stepena.

Meteorolozi za sutra (8. 1.) najavljuju oblačno vrijeme. U Hercegovini se očekuje kiša, a u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne snijeg. Jutarnja temperatura će biti od -2 do 3, na jugu do 8, a najviša dnevna od -1 do 4, na jugu od 5 do 10 stepeni.

U nedjelju će biti pretežno oblačno vrijeme. Krajem dana i tokom noći slab snijeg je moguć u Krajini, na istoku i sjeveroistoku Bosne. Jutarnja temperatura od -5 do 1, na jugu od 2 do 6, a najviša dnevna od 0 do 5, na jugu od 6 do 10 stepeni.