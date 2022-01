Stižu padavine: Evo kakvo vrijeme nas očekuje u narednim danima

U Bosni i Hercegovini danas će biti pretežno oblačno vrijeme. Nešto manje oblačnosti i sunčanije vrijeme očekuje se u sjeveroistočnim područjima.

Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. Tokom dana, ponegdje u jugozapadnim područjima može pasti i malo kiše. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na jugu do 11, a najviša dnevna od 10 do 18 stepeni.

U Sarajevu uglavnom pretežno oblačno vrijeme. Kiša se očekuje u kasnim večernjim satima. Jutarnja temperatura oko 8, a dnevna oko 15 stepeni.

U srijedu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini lokalno sa slabom kišom. Prema kraju dana kiša na sjeveru i sjeverozapadu Bosne, a tokom noći i u većem dijelu naše zemlje. U kasnim večernjim satima u Krajini se očekuje susnježica i snijeg. Vjetar umjeren sa jakim do ulujnim udarima južni i jugoistočni.

Prema kraju dana u Posavini i Krajini vjetar u skretanju na sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 6 do 12, a dnevna od 10 do 16, na sjeveru i sjeverozapadu Bosne do 18 stepeni.

U četvrtak oblačno vrijeme sa kišom u Hecegovini. U nizinama Bosne kiša ili susnježica, a u višim područjima snijeg. Tokom dana padavine slaba i uglavnom prestaju. Jutarnja temperatura od -2 do 4, na jugu od 8 do 12, a dnevna od 0 do 5, na jugu od 9 do 14 stepeni.

U petak će biti pretežno oblačno vrijeme. Povremeno slaba kiša se očekuje u Hercegovini. U višim područjima centralne, istočne i zapadne Bosne povremeno sa slabim snijegom, a u nižim sa susnježicom ili kišom. Jutarnja temperatura od -3 do 2, na jugu do 8, a dnevna od 0 do 5, na jugu od 6 do 11 stepeni.

Za subotu, Federalni hidrometeorološki zavod prognozira pretežno oblačno vrijeme. Povremeno slaba kiša se očekuje se očekuje u Hercegovini, a u većem dijelu Bosne slab snijeg. Jutarnja temperatura od -4 do 2, na jugu do 7, a dnevna od -1 do 3, na jugu od 5 do 9 stepni.