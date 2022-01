U BiH danas oblačno sa kišom i susnježicom, prognoza za naredne dane

u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme. Od sredine dana prema poslijepodnevnim satima u nizinama se očekuje slaba kiša ili susnježica, a u višim područjima slab snijeg. Bez padavina na jugu zemlje. Tokom noći na subotu slabije sniježne padavine u Bosni i sjeveru Hercegovine. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -8 i -2°C, na jugu zemlje do 3°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 0 i 5°C, na jugu zemlje do 10°C.

U subotu, 29.01.2022., u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima sa slabim snijegom. U Hercegovini umjerena naoblaka. U ranim jutarnjim satima slab snijeg može padati na sjeveru Hercegovine. Vjetar u Bosni slab do umjerene jačine sjeverozapadnog smjera. U Hercegovini umjereno jaka bura koja će poslije podne oslabiti. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -5 i -1°C, na jugu zemlje do 4°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 0 i 5°C, na jugu zemlje do 10°C.

U nedjelju, 30.01.2022., u Bosni i Hercegovini se prognozira sunčano uz umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom između -6 i -1°C, na jugu zemlje do 3°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 3 i 8°C, na jugu zemlje do 10°C.