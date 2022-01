Žudite za slatkim? Ovo je najbolja namirnica za zadovoljenje potrebe za šećerom

Većini je poznato da se, usprkos trudu uloženom u zdravu prehranu i tjelesnu aktivnost, redovito pojavljuju žudnje za nutritivno slabijim namirnicama, najčešće slatkišima.

Dok smo usred posla ili kad nas svlada umor, na pamet nam padaju slastice koje nam podižu raspoloženje i daju trenutni nalet energije. Ponekad su te žudnje dovoljne da kompromitiraju naše ciljeve zdrave prehrane. U tim je trenucima potrebno puno volje i samokontrole da ne pretjeramo.

Kako se točno boriti protiv te intenzivne žudnje za šećerom?

Jedan od glavnih načina da to učinimo je da se pobrinemo da jedemo dovoljno hrane bogate hranjivim tvarima tokom dana, što osigurava da ćemo osjećati sitost. Ipak, ako se nađemo u nezgodnoj situaciji s nekim neočekivanim žudnjama, postoji kvalitetan zalogaj za kojim možemo posegnuti. Prema Lauren Manaker, članici Medicinskog stručnog odbora stranice Eat This, Not That, registriranoj dijetetičarki i autorici Kuharice za trudnoću prve majke te knjige Potičući plodnost muškaraca, jedna od najboljih namirnica za grickanje u tim slučajevima su suhe šljive.

Kako suhe šljive mogu smanjiti želju za šećerom

Prema Manaker, suhe šljive mogu pomoći u smanjenju žudnje za slatkim iz više razloga. Za početak, zasitne su i mogu učinkovito umiriti glad: “Prema studiji objavljenoj u magazinu Journal of Nutrition Bulletin, ljudi koji su grickali suhe šljive osjećali su se manje gladnima i ukupno su jeli manje kalorija od ljudi koji su grickali grožđice ili bombone, a grickalice sa suhim šljivama također su pomogle boljoj kontroli apetita.” Još jedan pouzdan način na koji suhe šljive mogu pomoći u suzbijanju uporne želje za šećerom je slatki okus bez dodanog šećera. Ovo je ključno, budući da je poznato da dodani šećer ima svojstva ovisnosti u neurokemiji našeg mozga. “Suhe šljive su prirodno slatke, što može pomoći u zadovoljavanju sladokusaca”, kaže Manaker. “Također, za razliku od slatkiša, sadrže prirodne antioksidanse, vitamine i minerale, zajedno s vlaknima, što ih čini zasitnom namirnicom.”, prenosi Index.