Američki ambasador se oprostio od BiH: Promjene ne dolaze lako, idite korak po korak

Odlazeći američki ambasador u Bosni i Hercegovini Eric Nelson je na kraju svog mandata objavio interesantan oproštajni videosnimak u kojem se, zajedno sa svojim psom Burekom, zahvaljuje Bosancima i Hercegovcima na gostoprimljivosti.

U prvom dijelu snimka Nelson poručuje da je upoznao divnu zemlju i ljude, no ističe i probleme s kojima se država bori, kao što je spor napredak. Zanimljiv je i drugi dio snimka, kojim predstavlja neuspjele kadrove, a krivac za to je u velikoj mjeri pas te naš jezik, koji je strancima težak za izgovaranje.

Video je objavio na Twitteru, a u opisu je napisao: “Bila mi je velika čast služiti kao ambasador SAD-a u posljednje tri godine. Danas odlazim i ostavljam poruku građanima BiH. Hvala vam što ste učinili da se Filippo i ja osjećamo dobrodošlim tokom mandata. Radujem se povratku kao posjetilac i prijatelj. Hvala od srca”.

Na početku snimka govori gdje je sve bio, šta je vidio i čime je oduševljen.

“Uprkos pandemiji koronavirusa posjetio sam više od 70 zajednica i u svakom dijelu BiH osjetio sam se dobrodošlim. Moja inspiracija su bili aktivisti, poduzetnici, roditelji, učenici, studenti, novinari, umjetnici i građani koji daju svoj doprinos radeći težak i važan posao da BiH učine boljim mjestom za život za sve građane. Upoznali smo hiljade mladih ljudi koji istinski žele graditi svjetliju budućnost i ostvariti samoodrživost ovdje u BiH… Širom zemlje sam vidio ogroman potencijal BiH, često sam slušao građane i čuo želju za bolju budućnost za njih i njihove porodice. Evropsku budućnost. Amerika gaji iste nade za BiH, zato smo tako naporno radili zajedno s EU kako bismo podstakli provođenje važnih reformi, uključujući i izbornu”, naveo je on.

It was my great honor to serve as 🇺🇸 AMB to 🇧🇦 over the last 3 years. As I depart today, I share this message with the citizens of 🇧🇦. Thank you for making me and Filippo feel so welcome throughout my mandate. I look forward to returning as a visitor and a friend. Hvala od srca! pic.twitter.com/qx1dumsjAL