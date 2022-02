Danas oblačno s kišom – prognoza za naredne dane

U Bosni i Hercegovini jutros je pretežno oblačno vrijeme sa kišom u južnim i centralnim područjima.

Danas će u BiH biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom dana. U jutarnjim satima slaba kiša je moguća u Hercegovini, centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren južnog i jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura od 8 do 14 stupnjeva.

Sutra pretežno oblačno vrijeme. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. Tokom dana, postupno smanjenje oblačnosti i sunčanije. Jutarnja temperatura od 1 do 6, na jugu do 9, a najviša dnevna od 8 do 14 stupnjeva.

PROGNOZA VREMENA ZA 18.02.2022 (Petak)., u Bosni umjereno oblačno, uz postupno smanjenje oblačnosti. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. U Hercegovini sunčano uz malu oblačnost. Jutarnja temperatura od 1 do 6, na jugu do 8, a najviša dnevna od 9 do 15, na jugu do 17 stupnjeva.

PROGNOZA VREMENA ZA 19.02.2022 (Subota)., umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana, se očekuje padavine. Jutarnja temperatura od 4 do 9, na jugu do 12, a najviša dnevna od 10 do 16 stupnjeva.