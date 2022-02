Danas jutro na istoku i sjeveroistoku Bosne pretežno sunčano uz postepeno naoblačenje. U ostatku zemlje pretežno oblačno vrijeme.

Poslije podne i u večernjim satima kiša se očekuje u Hercegovini, u zapadnim i djelimično sjevernim i centralnim područjima Bosne.

Vjetar slab do umjeren jugozapadni.

Jutarnja temperatura od -3 do 3 na jugu do 5, a dnevna od 6 do 12, na jugu i sjeveru zemlje do 14 °C, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.