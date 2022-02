Danas pretežno oblačno vrijeme, temperature od 8 do 17 stepeni

Jutros je u većem dijelu Bosne i Herecegovine umjereno do pretežno oblačno vrijeme.

Temperature zraka u 7 sati iznosile su: Bjelašnica, Drvar, Livno -3; Bugojno, Jajce -2; Grude -1; Sanski Most, Sarajevo, Tuzla 0; Zenica 1; Mostar 3; Gradačac, Neum 7; Bihać 11; Atmosferski pritisak u Sarajevu iznosi 936 hPa, za 6 hPa je niži od normalnog i stagnira.

Danas će u našoj zemlji preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme, uz postepeno razvedravanje poslije podne ili krajem dana. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Dnevna temperatura od 8 do 14, na jugu i sjeveru zemllje do 17 stepeni Celzijusa.

U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Dio prijepodneva magla u nižim dijelovima grada. Smanjenje naoblake prema kraju dana. Dnevna temperatura oko 10 stepeni Celzijusa.

Magla i niska oblačnost u jutarnjim satima smanjuju vidljivost na širem području Sarajeva, Prozora, Jablanice, Konjica, Glamoča, Tuzle, Gračanice, Kiseljaka, Viteza i Bugojna, te ponegdje u višim predjelima (Mlinište), a skreće se pažnja i na učestale odrone.

Iz BIHAMK-a savjetuju oprezniju vožnju i napominju vozače da na put ne kreću bez zimske opreme, čije posjedovanje je i zakonski obavezno.