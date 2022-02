Danas sunčano i lijepo vrijeme

U Bosni i Hercegovini danas sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Po kotlinama i uz riječne tokve moguća je magla ili niska oblačnost. Vjetar slab južnog i jugozapadnog smjera.

Jutarnja temperatura zraka većinom između -2 i 4, na jugu zemlje do 6, a najviša dnevna temperatura zraka između 7 i 14, a na jugu do 16 stepeni.

U Sarajevu, moguća je magla i niska oblačnost. Tokom dana, smanjenje oblačnosti i sunčanije. Jutarnja temperatura oko -1, a najviša dnevna oko 8 stepeni.

U petak malo do umjereno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima nešto manje oblačnosti i sunčanije, a tokom dana postupno povećanje oblačnosti. U večernjim satima se očekuju i padavine, u nizinama kiša, a u višim područjima susnježica i snijeg. Jutarnja temperatura zraka većinom između 2 i 8, na jugu zemlje do 10, a najviša dnevna temperatura zraka između 8 i 14, a na jugu do 16 stepeni.

U subotu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima, ponegdje u Bosni i sa slabom kišom ili susnježica. Jutarnja temperatura zraka većinom između 2 i 6, na jugu zemlje do 8, a najviša dnevna temperatura zraka između 5 i 11, a na jugu do 14 stepeni.

Za nedjelju najavljuju umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U južnim i jugozapadnim dijelovima sa kišom, do kraja dana padavine se očekuju i ostatku zemlje. Jutarnja temperatura zraka većinom između -3 i 3, na jugu zemlje do 6, a najviša dnevna temperatura zraka između 3 i 9, a na jugu do 12 stepeni.