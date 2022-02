Dnevna temperatura danas i do 11 stepeni: Evo kakvo nas vrijeme očekuje do vikenda

U Bosni se danas očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno razvedravanje. U Hercegovini pretežno vedro.

Ponegdje u centralnim, istočnim i zapadnim područjima Bosne povremeno može biti slabe kiše ili susnježice, a u višim područjima slabog snijega. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni.

Jutarnja temperatura od -8 do -1, na jugu do 3, a dnevna od 0 do 6, na jugu i sjeveru zemlje do 11 stepeni. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Povremeno je moguća slaba kiša ili susnježica, a u višim dijelovima grada slab snijeg. Jutarnja temperatura oko -7, a dnevna oko 2 stepena.

U četvrtak u Bosni jutro umjereno do pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje. U ostatku zemlje pretežno sunčano vrijeme. Jutarnja temperatura od -5 do 0 na jugu do 4, a dnevna od 1 do 7, na jugu do 11 stepeni.

U petak pretežno oblačno vrijeme. Jutarnja temperatura od -5 do 1 na jugu do 3, a dnevna od 3 do 9, na jugu i sjeveru zemlj do 12 stepeni.