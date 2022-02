Hoće li ove godine biti matura i ekskurzija u Bosni i Hercegovini?

Organizacija maturskih proslava i ekskurzija u školama u Bosni i Hercegovini još je neizvjesna.

Đaci završnih razreda, ali i njihovi roditelji, žele da na ovaj način tradicionalno obilježe kraj školovanja, no za sada je izgledno da će se sve razlikovati od grada do grada, odnosno od škole do škole.

– Vijeće roditelja Kantona Sarajevo ne vidi nikakav razlog da se te stvari ne održe. U školu smo vratili i različite priredbe, manifestacije se održavaju i nema razloga da se ne dešavaju i maturske večeri i ekskurzije. Možda da maturske proslave budu u manjim grupama i ekskurzije manji broj dana. Vijeće roditelja stoji iza toga da su to pozitivna i dobra dešavanja za našu djecu, koja su dvije godine bila zatvorena zbog pandemije – kaže Dijana Parla, predstavnica Vijeća roditelja Kantona Sarajevo.

Kontaktirali smo i direktora sarajevske Gimnazije Obala Benjamina Hedžića, koji kaže da rade na tome i da bi bili izrazito obradovani kada bi mogli organizovati i matursku večer i ekskurziju.

– Teško je nešto detaljno planirati. Mišljenja smo da bi učenicima trebali, barem što se tiče maturske večeri, izaći ususret i organizirati ih. Da li će to biti u klasičnoj formi kao do sada ili će to biti parcijalna varijanta da svako odjeljenje za sebe organizira, to ćemo vidjeti. Ne želimo ugroziti učenike i želimo biti odgovorni prema zajednici. Što se tiče ekskurzije, nisam optimista da ćemo je moći realizirati van Bosne i Hercegovine jer sve ukazuje da će to biti teško realizirati. Ne samo zbog mjera u BiH, nego i u drugim zemljama u kojima smo do sada bili na ekskurzijama. Mogućnost da se organizira u BiH, u Neumu, Banjoj Luci, Mostaru, Tuzli je jako velika. Radit ćemo i u tom pravcu – kaže Benjamin Hedžić koji dodaje da su prošle godine maturu organizirali učenici i roditelji.

Slična situacija je i u Mostaru.

– Sve zavisi od škola i u nekim slučajevima učenici su organizirali maturske večeri. Škole ne uzimaju ekskurzije, a mi nemamo tih ingerencija, tj. nismo nadležni za to. O svemu odlučuju škola, roditelji i učenici – naglašava Rašid Hadžović, ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Jasmin Hodžić, direktor bihaćke Gimnazije, potvrdio nam je da ovo pitanje u ovoj obrazovnoj ustanovi također nije još riješeno.

– U dilemi smo šta da radimo zbog situacije oko pandemije. Postoji interes djece i pritisak roditelja, ali sve je još neizvjesno. Nadležno ministarstvo odluku o održavanju maturskih večeri i ekskurzija prebacuje na škole – kratko je kazao Hodžić.

FAKTOR