Ivo Komšić na tribini: “Dobio sam uznemiravajuću vijest koju je dao sekretar NATO-a…”

Intoniranjem himne Bosne i Hercegovine u Stocu održana je tribina posvećena Danu nezavisnosti, sigurno i najveći praznik u kojem, poslje održanog referenduma, postajemo Republika Bosna i Hercegovina, samostalna i nezavisna.

Gosti tribine su bili Ivo Komšić i Miro Lazović.

Njihova izlaganja, uz Amera Obradovica kao moderatora, su ipak otvorila oči mnogima, koji još žive u zabludi o trenutnim dešavanjima u državi, regiji i svijetu.

Ivo Komšić se obratio prisutnima riječima da mu ne treba postavljati pitanja.

“Dobio sam uznemiravajuću vijest. Generalni sekretar Jens Stoltenberg je rekao da je NATO rasporedio elemente svojih snaga za brzo djelovanje na kopnu, moru i vazduhu. Naglasio je da će te snage braniti svaki pedalj NATO-a, da će nastaviti pružati podršku Ukrajini kao i drugim državama u regionu kojima prijeti Rusija. Slušajte sada – Gruziji, Moldaviju i Bosnu i Hercegovinu. Dakle, nije slučajno Putin prije dva dana nabrojao nas da BiH spada u zonu interesa Rusije. Ukrajina nije u NATO-u. Nisu ni Srbija, ni mi. U NATO-u su i Crna Gora i Sjeverna Makedonija. Albanija je u NATO-u, mi nismo u NATO-u”, kazao je, između ostalog, Ivo Komšić na tribini.

Zatim je nastavio i ukazao na opasnost koja vreba.

“Dakle, potpuno je moguć Gruzijski scenarij ovdje. Noćas snage iz Srbije pređu Drinu i zauzmu RS i da je oni priznaju. Dodik može za dva sata sazvati svoju skupštinu i da proglasi nezavisnost. Ruske snage vazdušnim desantom mogu noćas spustiti 50.000 snaga u državu, a niko neće pucati na njih. To je naša situacija”, kazao je Komšić na tribini koja je održana prije tri dana.

On je prozvao i naše državnike.

“Gdje su naši državnici? Bakir Izetbegović jučer govori da treba nastaviti razgovore o izbornom zakonu. Gdje on živi? Gledali li televiziju? Znali on šta se zbiva? On vodi vladajuću stranku u ovoj državi. Ima li on mandat da se olako ponaša. Gdje su nam dva druga člana Predsjedništva. Za jednog znam da je planini. gdje je ovaj drugi? Na nekom minderu, gdje sjele. Umjesto da su postrojili rezervnu vojsku, rezervnu policiju… ranije prije sedam dana kada je ovo krenulo. da ima neki sposak da se zna ko šta radi. kako se brani država, na kojim pravcima. Ima ovdje vojnika, znaju kako se to radi…“, kazao je Komšić.

Kompletan govor Komšića pogledajte na linku ispod: