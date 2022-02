Nacional / Ekskluzivno iz Hrvatske: Ovo je radni nacrt ‘Apela za spas Bosne i Hercegovine’

Zagrebački portal Nacional objavio je radni nacrt “Apela za spas Bosne i Hercegovine”, nadasve intrigantnog dokumenta koji zajednički izrađuju demokratski orijentirani članovi posljednjeg Predsjedništva SFRJ: Stjepan Mesić iz Hrvatske, Bogić Bogićević iz Bosne i Hercegovine i Vasil Tupurkovski iz Sjeverne Makedonije.

Nakon što zajednički usvoje konačno usuglašeni tekst, radni nacrt koji je pripremio Stjepan Mesić, trojica političara dokument će uputiti ključnim instancama unutar i izvan BiH na kojima se o toj zemlji odlučuje, ali će ga namijeniti i “svima kojih se to tiče”, kao i cijeloj javnosti.

Načelno, Mesić, Bogićević i Tupurkovski u svom Apelu zagovaraju posve suprotno rješenje za BiH od etničkih koncepata Republike Srpske i HDZ-a BiH, koje podržavaju vlasti iz Beograda i Zagreba.

Jedino rješenje za BiH – građanska država

Za razliku od takvih politika, koje u nacionalno podijeljenoj zemlji nastoje dodatno osnažiti etnički na račun građanskog načina odlučivanja, inicijatori i autori “Apela za spas BiH” uvjereni su da je “jedino rješenje za Bosnu i Hercegovinu građanska država”.

“Apel za spas BiH” najavio je prije petnaestak dana jedan od njegovih inicijatora i autor radnog nacrta koji objavljujemo, bivši hrvatski premijer i predsjednik Sabora te bivši predsjednik Republike u dvama mandatima Stjepan Mesić.

U intervjuu za bosanskohercegovačku redakciju televizije N1, Mesić je 19. januara otkrio kako s kolegama Bogićem Bogićevićem i Vasilom Tupurkovskim izrađuje “dokument koji će poslati na određene adrese u BiH”.

Pritom valja podsjetiti da su Mesić, Tupurkovski i Bogićević posljednji demokratski orijentirani živi članovi posljednjeg Predsjedništva SFRJ. Sa slovenskim članom tog tijela Janezom Drnovšekom njih su trojica, u ljeto i ranu jesen 1991, sa svoja četiri glasa nasuprot četvorici članova Predsjedništva naklonjenih Miloševiću, spriječili izglasavanje izvanrednog stanja u SFRJ, čime su postigli ključnu političku pobjedu za Sloveniju, Hrvatsku, BiH i ondašnju Makedoniju, onemogućivši da JNA legalno preuzme vlast u Jugoslaviji koja se raspadala, smijeni legitimno izabrane vlasti u Hrvatskoj i Sloveniji te spriječi osamostaljenje republika. Sada “Apelom za spas BiH” trojica političkih saradnika još jednom nastoje spriječiti da sila i nasilje konačno odrede sudbinu države – ovoga puta Bosne i Hercegovine.

“Dogovorili smo Vasil Tupurkovski, Bogić Bogićević i ja da idemo s jednim prijedlogom i kažemo svoje mišljenje o politici prema BiH koja je bila, koja je sada i koja bi trebala biti. Mi ćemo s tim vrlo brzo izaći, poslat ćemo na sve nadležne adrese. Nas trojica smo jedini preživjeli članovi Predsjedništva Jugoslavije i sva trojica smo bili za to”, objasnio je Mesić u intervjuu za N1, najavljujući Apel.

U tom kontekstu kratko je komentirao i zahtjeve HDZ-a BiH i hrvatskih vlasti za promjenom izbornog zakona BiH, kako bi Hrvati u Federaciji BiH mogli sami birati jednog, hrvatskog člana Predsjedništva BiH, kao i svoje predstavnike u Domu naroda FBiH.

Mesić se protivi dodatnoj etnizaciji Predsjedništva BiH, koje smatra jedinstvenim političkim tijelom koje predstavlja državu i jedinim mjestom na kojemu predstavnici međunarodne zajednice, uključujući tu i Hrvatsku, mogu razgovarati o sudbini BiH: Predsjedništvo BiH, odnosno njegovi članovi, adresa su na koju se trebaju obratiti šefovi stranih država ako žele razgovarati o stanju u BiH, poručio je Mesić.

“Njih trojica predstavljaju BiH, prema tome, to je adresa s kojom se može komunicirati u BiH. Neki tu činjenicu zaboravljaju i onda Dodika primaju kao predstavnika Srba, u Zagrebu i Beogradu. Međunarodna zajednica morala bi biti ta koja će reći da oni predstavljaju BiH. Tu ulogu mora odigrati i novi predstavnik međunarodne zajednice i toplo se nadam da će se to ostvariti”, kazao je Mesić.

Bivši hrvatski predsjednik problematizirao je na N1 i aktualne zahtjeve za promjenom izbornog zakona BiH, naznačujući politički kontekst u kojemu nastaje “Apel za spas BiH”. Kaže kako se problematizira član Predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda, “dok niko ne pita gdje su Hrvati ili Bošnjaci koji bi trebali glasati u Republici Srpskoj“.

“Načelno polazim od toga da je za sve šefove država adresa s kojom komuniciraju s BiH – Predsjedništvo BiH. Nitko ne želi razumjeti jednu činjenicu, a to je da se iz hrvatskog korpusa bira jedan član Predsjedništva. U FBiH iz bošnjačkog korpusa se bira jedan, u RS se bira jedan. Sada bi bilo logično da netko pita gdje su ti Hrvati ili Bošnjaci koji bi trebali glasati u RS. To se ne problematizira, nego se problematizira onoga tko dolazi iz hrvatskog korpusa”, rekao je Mesić, koji se nije propustio osvrnuti i na odnos premijera Plenkovića i predsjednika Milanovića prema BiH. Oni, poručio je Mesić, podržavaju Dragana Čovića: “Obojica se slažu u jednom, a to je da podržavaju Čovića i HDZ BiH. A Čović je razbijač BiH, to je sada postalo sasvim normalno.”

Radikalno suprotan pogled na rješenje krize u BiH

Ako je suditi prema radnom nacrtu „Apela za spas BiH“, Stjepan Mesić, Bogić Bogićević i Vasil Tupurkovski ponudit će radikalno suprotan pogled na rješenje krize u BiH. Radni nacrt Apela, koji je Nacional dobio na uvid, obuhvaća tri stranice teksta, a konačni i usuglašeni tekst bit će upućen, kako je naznačeno, “svima kojih se to tiče”.

U uvodu Apela Mesić, Bogićević i Tupurkovski naglasit će da su “duboko zabrinuti stalnim pogoršavanjem odnosa u Bosni i Hercegovini” i svjesni “da bi bilo kakvi unutarnji sukobi u toj državi nužno imali negativne posljedice ne samo za mir i sigurnost na jugoistoku Europe, nego i na cijelom kontinentu”.

Istaknut će da su “neugodno iznenađeni nedostatkom osjećaja odgovornosti kod aktera na domaćoj političkoj sceni koji svojim djelovanjem, odnosno nedjelovanjem, pogoršavaju ionako lošu situaciju”, a naročito će istaknuti i da su “zgroženi stupnjem nepoznavanja u međunarodnoj zajednici, primarno u EU-u i SAD-u, ali i u Rusiji i Kini, kako osnovnih uzroka sadašnje krize tako i eksplozivnog potencijala što ga krije njezino produbljivanje”.

Vremena za gubljenje nema, poručit će posljednji preživjeli članovi Predsjedništva Jugoslavije, te konstatirati kako “sadašnje stanje u Bosni i Hercegovini realno prijeti otvorenim sukobima”. “Takvo je stanje izazvano, u prvome redu, ponašanjem entiteta Republika Srpska, odnosno njezina čelnika Milorada Dodika, ali ne manje i podrškom koju Dodik ima od najveće hrvatske stranke u BiH, Hrvatske demokratske zajednice BiH.

Otvoreno separatističke težnje i osporavanje samoga smisla postojanja Bosne i Hercegovine, što je postalo osnovni motiv svih istupanja i djelovanja Milorada Dodika, ne bi bili mogući bez aktivne podrške Republike Srbije, kao ni bez podrške što je Republika Hrvatska daje vodstvu HDZ-a BiH”, poručit će autori Apela i dodati kako “težnje što vode razbijanju BiH ne bi bile moguće ni bez podrške Ruske Federacije Republici Srpskoj i Republici Srbiji, kao ni bez politike Zapada koji, doduše, izriče sankcije Miloradu Dodiku, ali je potpuno suglasan s Rusijom da se Daytonski sporazum ne može i ne smije mijenjati”.

Riječju, zaključit će Mesić, Bogićević i Tupurkovski, “ni na međunarodnoj političkoj sceni, ni u regiji, ali ni u političkim krugovima BiH – premda u tome nisu svi izjednačeni – nema ni volje, ni sposobnosti, ali ni hrabrosti da se simptomi odvoje od onoga što ih uzrokuje, drugim riječima, da se jasno kaže što su uzroci, a što posljedice” sadašnje krize, koja prijeti novim ratom u Bosni i Hercegovini.

Ti su uzroci, prema radnom nacrtu dokumenta, u nekritičkom prihvaćanju Daytonskog sporazuma i svih njegovih posljedica. “Daytonski mirovni sporazum bio je u trenutku kada je potpisan jedini način da se prekine rat u Bosni i Hercegovini. On je uspostavio unutarnju podjelu zemlje za koju nema ama baš nikakvog uporišta ni u njezinoj tradiciji ni u dugoj povijesti, odnosno, uspostavio je Bosnu i Hercegovinu zasnovanu na rezultatima rata, što znači i na ratnim zločinima, uključujući etnička čišćenja i genocid.

Tako uspostavljena Bosna i Hercegovina od samoga je početka bila osuđena na neuspjeh, na to da bude nefunkcionalna i da, promovirajući načelo ravnopravnosti triju konstitutivnih naroda, zapravo otme osnovna ljudska prava građanima – pojedincima i među njima uspostavi neravnopravnost, čak i tako da one koji se ne deklariraju pripadnicima jednoga od triju konstitutivnih naroda liši nekih od njihovih osnovnih prava.

Proglašavanjem Daytona za jedino, trajno i spasonosno rješenje za Bosnu i Hercegovinu, akteri međunarodne politike, neki slijedeći svoje kratkoročne interese, a neki ne shvaćajući važnost i nužnost preustrojavanja BiH i traženja rješenja koje bi se odmaklo od Daytona, bitno su pridonijeli stvaranju uvjeta u kojima je moglo doći do sadašnje krize”, navodi se u postojećoj verziji „Apela za spas BiH“. Riječ je, uistinu, o stavovima koji se u današnjim političkim raspravama o BiH ne mogu često čuti, ako uopće: Daytonski sporazum i ustroj BiH po njegovu modelu postali su tabu tema, a da pritom više nitko ne spominje – naročito u Beogradu, Banjoj Luci, Mostaru i Zagrebu – kako je taj sporazum uvelike legalizirao ono što je srpska vojska postigla ratnim zločinima, etničkim čišćenjem i genocidom u Srebrenici.

