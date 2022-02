Nove cijene ljetovanja u Hrvatskoj: Bh. gradjani prosječno će izdvajati 200 maraka više

Siloviti val poskupljenja koji od pojave pandemije koronavirusa ide uzlaznom putanjom za sada, sudeći prema najavama, ne planira stati. I to nije problem koji glavobolju zadaje samo bh. građanima nego svima u regiji pa i svijetu, piše Večernji list BiH.

I tako, prateći svakodnevni rast cijena, bh. građane dočekala je još jedna neugodnost – nove cijene ljetovanja u Hrvatskoj, za koje će prosječno biti potrebno izdvojiti prosječno oko 200 KM više u odnosu na ranije godine.

Kupovna moć

U Zajednici obiteljskog smještaja, koja okuplja vlasnike popularnog zimmer freija, procjenjuju da će cijene u prosjeku rasti 10-20 posto. Kod nas je, nažalost, ekonomska situacija takva da će to biti problem za dio domaćih gostiju. Ali sezona traje svega nekoliko mjeseci, troškovi rastu, a domaćini moraju od nečega živjeti – kaže Nimac Kalcina čelnica tog udružejna za Večernji list i otkriva da je rezervacija stranaca u januaru bilo gotovo kao 2019. godine.

– Ne zakomplicira li se situacija s koronom, veliki su izgledi da ćemo imati dobru sezonu. S tim da za predsezonu gotovo nema nikakvog interesa, većina rezervacija odnosi se na ljeto i nešto na predsezonu. Strancima novac nije problem, a neka istraživanja pokazala su da su spremni na odmoru potrošiti više novca nego lani. Lani u špici, recimo, četveročlana porodica u Dalmaciji mogla je birati apartman u prosjeku za 70 do 250 eura po danu. Ovog ljeta bi najmanje trebao poskupjeti najjeftiniji smještaj, ali u svakom slučaju, po danu će gostima trebati od nekoliko eura do nekoliko desetaka eura više nego lani. Hoteli su u pravilu skuplja varijanta, ali oni su se ugovorima s partnerima još lani obvezali na cijene za 2022. koje su više za iznos tada očekivane inflacije od dva-tri posto. Naravno, ako u hotelu nije bilo ozbiljnijih investicija.

– Dio kapaciteta već je prodan po objavljenim cijenama. Što se tiče “neprodanih” kreveta, sve velike hotelske kuće koriste tzv. revenue management software koji na dnevnoj osnovi mijenja cijene ovisno o ponudi i potražnji, odnosno raspoloživosti kapaciteta u vlastitoj prodaji – tumači direktor Hrvatske udruge turizma Veljko Ostojić. Prema Ostojićevim riječima, u objektima koji pružaju à la carte uslugu sigurno će doći do poskupljenja, moguće čak, kaže, i nekoliko puta tokom godine što ovisi o kretanju cijena ulaznih materijala, odnosno energije, namirnica i pića. – U ovom trenutku još uvijek je rano govoriti koliko će to biti, više će se znati u drugoj polovici marta – kazao je Ostojić za Večernji. Kada je pak riječ o ugostiteljskoj branši, tu je manje-više sve jasno. Više novca izdvajat će se za kafu, sokove…, a nove cjenovnike dobit će i većina restorana.

Nikola Eterović, predsjednik Nacionalne udruge ugostitelja Hrvatske, kazao je kako ugostitelji već duže vrijeme odolijevaju svim udarima bez da su posegnuli za dizanjem cijena. – To, nažalost, više nije moguće i vjerujem da će kolege diljem zemlje prije ili kasnije pribjeći poskupljenjima, u protivnom, mogu raditi samo na svoju štetu što nikako ne bi bilo održivo poslovanje. Inflacija je velika, skočili su svi ulazni troškovi, nekim kolegama je poskupio i najam i većina je u vrlo kompleksnoj situaciji. S jedne strane, narasle izdatke treba ukalkulirati u cijenu, a s druge smo svjesni da moramo računati i s padom kupovne moći naših građana – kazao je Eterović. Tako će se za kafu, koja sada u Hrvatskoj stoji oko 10 kuna (2,60 KM), izdvajati 10 do 30 posto više novca. No, to nije sve. Skuplje će biti i druge vrste zabava. Naime, i organizatori velikih festivala najavljuju više cijene ulaznica. Neizbježno, kažu, žele li zadržati održivost poslovanja, pogotovo nakon dvije godine stagnacije i minusa.

Daleke destinacije

Za one koji se iz BiH odluče putovati na dalje ljetne destinacije preko agencija još uvijek nije sigurno hoće li se i koliko cijene mijenjati budući da agencije još uvijek rade na pripremi aranžmana. – Zanimanje javnosti svakako postoji, ljudi žele rane rezervacije i to je standardna priča svake godine. Ljetna ponuda je aktuelna, ali još uvijek spremamo ponude. Radimo standardno s našim partnerskim agencijama ponude za Tursku i Egipat. Inače, početkom godine veliki broj hotela ažurira ponudu i formira cijene za ljetnu sezonu, pa ćemo u skladu s tim i raditi – kazali su nam iz jedne sarajevske agencije za putovanja.

VECERNJI LIST