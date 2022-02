Ponovo upaljen alarm zbog jakog vjetra, očekuju se udari do 80 kilometara na sat

Narandžasti meteoalarm na snazi je u regijama Livno, Trebinje i Foča, a žuti u regijama Sarajevo, Tuzla, Mostar i Višegrad

Zbog jakih udara vjetra u jugozapadnoj i jugoistočnoj Bosni te na području istočne Hercegovine na snazi je narandžasti meteoalarm, dok je na ostalom prostoru Hercegovine, centralne, istočne i sjeveroistočne Bosne na snazi žuti meteoalarm, javlja Anadolu Agency (AA).

Tako se na području regija Foča i Trebinje gdje je na snazi narandžasti meteoalarm prognozira mjestimično pojačan vjetar s udarima od 17 do 22 metra u sekundi (od 61 do 80 kilometara na sat), dok se u regiji Livno očekuju udari vjetra sjevernog smjera od 60 do 75 kilometara na sat.

“Poduzmite mjere opreza. Očekujte ometanja u dnevnim rutinama i budite spremni obustaviti aktivnosti na otvorenom. Budite spremni na smetnje, strukturalna oštećenja i rizik za povrede od iščupanih stabala i krhotina koje nosi vjetar. Prekidi u snadbijevanju električnom energijom su mogući”, navode iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Na području regije Mostar prognoziraju se udari vjetra sjevernog smjera od 40 do 55 kilometara na sat, a u regijama Sarajevo i Tuzla udari vjetra sjevernog smjera od 40 do 50 kilometara na sat, te u regiji Višegrad mjestimično pojačan vjetar s udarima većim od 11 metara u sekundi (40 kilometara na sat), posebno u planinskom dijelu regije gdje može biti i olujni od 40 do 65 kilometara na sat.

U ovim regijama na snazi je žuti meteoalarm.

“Očekujte manje smetnje u aktivnostima na otvorenom. Budite svjesni krhotina koje nosi vjetar. Lokalne smetnje u aktivnostima na otvorenom su moguće usljed krhotina koje nosi vjetar”, upozoravaju iz FHMZ-a BiH.

Inače, usljed novih padavina na Bjelašnici je izmjeren 131 centimetar snijega, u Livnu 12, Sarajevu 8, te Bugojnu 2 centimetra.