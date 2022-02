U BiH danas i kiša i 17 stepeni i snijeg: Objavljena prognoza za naredna tri dana

Jutros je u našoj zemlji bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme.

Temperature zraka u 7 sati: Bjelašnica -4 stepena, Sokolac -2, Prijedor i Zenica -1, Banja Luka, Sanski Most i Tuzla 2, Livno i Sarajevo 3, Grude i Srebrenica 4, Bugojno, Doboj, Drvar i Mostar 5, Trebinje 6, Bijeljina i Gradačac 7, Neum 8, Bihać 11 stepeni. Atmosferski tlak je u Sarajevu iznosio 942 milibara, u normali je i sporo opada.

Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Prije podne, kiša se očekuje u Hercegovini i na jugozapadu Bosne. Krajem dana padavine i u Krajini, a tokom noći u većem dijelu naše zemlje. U planinskim područjima sa susnježicom i slabim snijegom. Vjetar slab do umjeren na momente i pojačan južnog i jugozapadnog smjera. Najviša dnevna od 7 do 14, na jugu i sjeveru zemlje do 17 stepeni. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Krajem dana se očekuje i kiša. Najviša dnevna oko 10 stepeni.

Srijeda: Umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom dana. U jutarnjim satima padavine u Hercegovini, centralnim i istočnim područjima Bosne. Jutarnja temperatura od 2 do 7 na jugu do 10, a najviša dnevna od 8 do 14 stepeni.

Četvrtak: Pretežno oblačno vrijeme. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. Tokom dana, postupno smanjenje oblačnosti. Jutarnja temperatura od 0 do 6, na jugu do 9, a najviša dnevna od 8 do 14 stepeni.

Petak: U Bosni umjereno oblačno, uz postupno smanjenje oblačnosti. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. U Hercegovini sunčano uz malu oblačnost. Jutarnja temperatura od 1 do 6, na jugu do 8, a najviša dnevna od 9 do 15 stepeni.