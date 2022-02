U narednim danima u BiH oblačno vrijeme s padavinama

Danas se u našoj zemlji prije podne očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost

U Bosni i Hercegovini jutros je sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost.

Temperature zraka u 07 sati: Sokolac -7 stupnjeva, Bjelašnica, Bugojno, Drvar i Livno -4, Jajce, Sanski Most i Zenica -2, Grude, Sarajevo i Tuzla -1, Banja Luka 0, Mostar i Trebinje 2, Gradačac 3, Bihać 4, Neum 6 stupnjeva. Atmosferski tlak je u Sarajevu iznosio 944 milibara, za 2 milibara je viši od normalnog i sporo opada.

Danas se u našoj zemlji prije podne očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne naoblačenje na sjeverozapadu Bosne, a do kraja dana i tokom noći i u ostatku zemlje. Tokom poslijepodneva padavine u Krajini, a tokom noći u većem dijelu Bosne. U nizinama se očekuje kiša, a u višim područjima susnježica ili snijeg. Vjetar u Bosni slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, a u Hercegovini slab jugo. Najviša dnevna temperatura od 8 do 13, na jugu do 16 stupnjeva.

U Sarajevu prije podne sunčano, poslije podne naoblačenje. Padavine se očekuju u večernjim satima. U nizinama kiša, a u višim područjima snijeg i susnježica. Snijeg u nižim dijelovima grada u noći sa petka na subotu. Najviša dnevna temperatura oko 11 stupnjeva, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.

U subotu se očekuje oblačno vrijeme sa padavinma. U Bosni kiša ili susnježica u nizinama, a u višim područjima snijeg. Snjeg je moguć i u nizinama centralne i istočne Bosne. U Hercegovini padavine prema kraju dana ili tokom noći. Jutarnja temperatura od -3 do 3, na jugu do 7, a najviša dnevna od 1 do 7, na jugu do 11 stupnjeva.

U nedjelju oblačno vrijeme sa kišom ili susnježicom u nizinama, a u višim područjima sa snijegom. Jutarnja temperatura od -2 do 4, na jugu do 8, a najviša dnevna od 2 do 8, na jugu do 11 stupnjeva.

U Bosni će u ponedjeljak biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme, povremeno i lokalno sa slabim padavinama. U Hercegovini pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od -5 do 1, na jugu do 3, a najviša dnevna od 1 do 6, na jugu do 10 stupnjeva, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.