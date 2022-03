Brčkom 1.800 tona mineralnih gnojiva iz Turske

Republika Turska odobrila je izvoz 30.000 tona mineralnih đubriva u BiH. Ovim potezom biće, našim poljoprivrednicima, omogućena nabavka integriranih mineralnih đubriva i kana, a Brčkom će, od ukupno dogovorenih količina, pripasti 1.800 tona.

„Odmah sam zajedno sa oba entitetska resorna ministra uputio pismo izvoznicima gnojiva iz Turske da nam pošalju ponude i cijene po kilogramu kako bismo odabrali najpovoljnijeg izvoznika. Paralelno s tim odabraćemo i onu firmu koja će gnojivo uvesti u našu zemlju“, kazao je šef Odjeljenja za poljoprivredu brčanske Vlade, Milenko Ninković.

Ono što je takođe povoljno je i to da se uvoz đubriva obavlja direktno od proizvođača, pa nema takozvane „druge i treće ruke“ odnosno povećanja cijena kroz marže. Dobra stvar je i to da se i BiH u ovom slučaju odrekla svojih marži na uvezene robe, tako da će gnojivo u Bosnu i Hercegovinu stići i bez tog opterećenja. „Ono što mi se čini važnim naglasiti jeste da smo svi u sistemu učinili maksimum kako bi gnojivo iz uvoza bilo što jeftinije. No, ne treba zaboraviti da ono neće biti besplatno odnosno da ga naši proizvođači moraju kupiti. Koja će tačno cijena biti, to će se znati, vjerujem, za sedam do deset dana kada budemo dobili ponude i cijene samih proizvođača iz Republike Turske“, naglasio je Ninković.

Cijeli posao bi, inače, trebao biti okončan do polovine narednog mjeseca kada bi uvezeno gnojivo, kako se najavljuje, trebalo biti dostupno poljoprivrednim proizvođačima.

Radiobrcko.ba