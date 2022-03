Meteorolozi najavili još malo snijega, a za vikend su nas obradovali za oba dana

Jutros je u Bosni i Hercegovini oblačno. Snijeg pada u istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne.

Temperature zraka izmjerene u 7 sati (°C): Bjelašnica -9; Bihać i Sanski Most -2; Sarajevo 0; Tuzla 1; Doboj i Gradačac 2; Banja Luka, Bijeljina, Bugojno i Livno 3; Jajce i Zenica 4; Mostar i Trebinje 5; Grude 6; Neum 7 stepeni. Atmosferski pritisak u Sarajevu iznosi 946hPa, za 4hPa je veći od normalnog i raste.

Danas u Bosni pretežno oblačno sa slabim snijegom ili susnježicom, u nizinama može padati i slaba kiša. Padavine su u istočnim, sjevernim i centralnim područjima. U poslijepodnevnim satima postepeno smanjenje oblačnosti. U Hercegovini oblačno prije podne. Smanjenje oblačnosti u drugom dijelu dana. Slab snijeg ili susnježica mogu padati na istoku i sjeveru Hercegovine. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. U Hercegovini i jugozapadu Bosne umjereno jaka bura. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 1 i 6°C, na jugu zemlje od 8 do 13°C.

U Sarajevu pretežno oblačno sa slabim snijegom. Najviša dnevna temperatura zraka oko 2°C.

Objavljena je prognoza za petak i oba dana vikenda:

U petak, 11.03.2022., u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Više oblačnosti se očekuje u istočnim, sjeveroistočnim i centralnim područjima. U Hercegovini pretežno sunčano. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -10 i -4°C, na jugu zemlje do 2°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između -1 i 5°C, na jugu zemlje od 7 do 11°C.

U subotu, 12.03.2022., u Bosni i Hercegovini sunčano. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -11 i -6°C, na jugu zemlje od -3 do 1°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 2 i 6°C, na jugu zemlje od 8 do 11°C.

U nedjelju, 13.03.2022., u Bosni i Hercegovini sunčano. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -9 i -4°C, na jugu do 2°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 5 i 10°C, na jugu do 13°C, navodi se u prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda.