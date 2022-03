Narednih dana pretežno sunčano

U Bosni i Hercegovini je danas vedro. Temperature u 13 sati: Bjelašnica – 16 stepeni, Bugojno 3, Gradačc 4, Bihać, Livno, Sarajevo i Tuzla 5, Sanski Most 6, Zenica 8, Mostar i Neum 9, Grude 10 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme. Vjetar će biti slab, promjenjivog smjera. Jutarnje temperature od -9 do -3 stepena, na jugu zemlje do 1, a dnevne od 4 do 10, na jugu do 13 stepeni. Za Sarajevo je prognozirano sunčano vrijeme s jutarnjom temperaturom zraka oko -7, a dnevnom oko 6 stepeni.

Za ponedjeljak, 14. marta, prognozirano je sunčano razdoblje s jutarnjim temperaturama od – 6 do 0 stepeni, na jugu do 3, te s dnevnim od 8 do 14 stepeni.

U utorak, 15. marta, očekuje se sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od -3 do 2, na jugu do 4, a dnevna od 11 do 17 stepeni.

U srijedu. 16. marta, će prijepodne biti pretežno sunčano; u drugom dijelu dana se očekuje postepeno naoblačenje. Poslijepodne ili tokom noći je lokalno moguća slaba kiša u centralnim i istočnim područjima Bosne. Jutarnje temperature će biti od -1 do 5 stepeni, na jugu do 7, a dnevne od 12 do 18 stepeni.