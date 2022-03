Nemanja Bilbija odgovorio Petevu: Zaslužujem da budem pa makar i 23. igrač na spisku

Najbolji strijelac Premijer Lige Bosne i Hercegovine i član Zrinjskog iz Mostara, Nemanja Bilbija, gostujući na N1 televiziji odgovorio je izborniku Ivaylu Petevu na komentare o njegovoj nogometnoj kvaliteti. Petev je za vrijeme reprezentativne pauze, odgovarajući na pitanje zbog čega nema Bilbije na okupljanjima reprezentacije, pa makar i na prijateljskim utakmicama, rekao kako je napadač Zrinjskog dobar nogometaš, ali ne i bolji od Džeke, Prevljaka i Demirovića.

Bilbija se djelimično složio sa konstatacijom izbornika Peteva, ali ipak smatra da zaslužuje pozive među najbolje nogometaše Bosne i Hercegovine. ”Ne trebamo pričati o Džeki, Prevljaku i Demiroviću. Oni igraju u vrhunskim ligama. Mislim da ja njima ne mogu biti konkurencija, ali možda zaslužujem da budem, pa makar i 23. igrač na spisku, da osjetim tu čar reprezentacije i da se cijeni moj uspjeh. Naravno, ja sam profesionalac i idemo dalje. U subotu imamo utakmicu i to je moj posao”, rekao je Bilbija.

On tvrdi da iza toga što nije dobio poziv selektora nema ništa osobno, te da od američke turneje sa izbornikom Prosinečkim, na kojoj jeste bio, nikada više ni sa kim nije razgovarao na temu reprezentacije. Bilbija kaže da ne vjeruje da iza svega postoje neki osobni razlozi. ”Nema nikakvih nesuglasica. Ja od američke turneje sa Robertom Prosinečkim stvarno nikada više ni sa kim nisam razgovarao, niti sam se kome zamjerio do one moje izjave pred odlazak reprezentacije u SAD. Tada sam se prvi put i oglasio. S moje strane, naravno, nema ništa. I ja bih volio da znam, ali eto. Mislim da je stvarno dosta toga dva, tri mjeseca unazad bilo u medijima, tako da to više ne bih ni komentirao”, kaže najbolji strijelac lige.

Bilbija smatra da bi više igrača iz Premijer Lige Bosne i Hercegovine moglo igrati u reprezentaciji, te da umjesto toga postoji nefer tretman domaćeg prvenstva i igrača. ”Ja mislim da zaslužuje. Naša liga se stvarno podcjenjuje. Kada vidimo malo i terene, na što to liči, možemo zaključiti da se naša liga podcjenjuje. Isti igrači kada odu negdje vani, odmah dobiju poziv i naravno da je to zasluženo. Slažem se da su tu ljudi koji možda ne razumiju nogomet, ali s te strane bi trebalo biti igrača koji bi mogli biti nagrađeni pozivom. Nema veze je li to Nemanja Bilbija, ili ne, imaju neki drugi koji zaslužuju”.

Osvrnuo se Bilbija i na utakmicu koju će Zrinjski u subotu igrati protiv Tuzla Cityja, a koja bi mogla faktički riješiti pitanje prvaka u PLBiH. ”Mislim da ako dobro prođemo u toj utakmici da smo jedan veliki korak bliže tituli, mada je i 16 bodova stvarno mnogo, ali ova utakmica će dosta toga pokazati”, smatra naš gost. Utakmica između Zrinjskog i Tuzla Cityja igra se pod Bijelim Brijegom u subotu sa početkom u 17 sati.