Ovog ljeta cijene smještaja u Neumu porast će do 15 posto

Hotelijeri u Neumu spremni su za ovogodišnju turističku ljetnu sezonu,a većina ih je već otvorila vrata svojih objekata i u predsezoni, koja je za razliku od dvije prethodne godine počela čak dva mjeseca ranije. Kazao je ovo danas novinarima u jedinom gradu u BiH na Jadranu, Branimir Butigan, predsjednik Udruge hotelijera Neum.

– Napokon imamo jedan period predsezone i od početka pandemije korona virusa ovo je prvi put da imamo predsezonu, a jednako tako očekujemo uspješnu sezonu i postseznu. Za sada su naznake i rezervacije dosta dobre, sama predsezona nudi nam optimizam. Za peti i šesti mjesec imamo dobar broj rezervacija, za samu sezonu se ne bojimo, tu smo bili uspješni i u doba pandemije, svi smo dosta spremni, nudimo jako dobar hotelski smještaj, grad se također priprema, obnovljena je šetnica, bit će postavljeni jednoobrazni štandovi za sve djelatnosti koje se pružaju uz more i također nas očekuje jako bogat kulturni program Neumskog ljeta – kaže Butigan.

No, loša vijest, naročito za domaće goste je ta da će se globalna poskupljenja i poremećaji na tržištu odraziti i na rast cijena smještaja u Neumu.

– Neminovno je da će doći do poskupljenja smještaja, jer svi ulazni parametri su skočili gore, cijene će biti više od 10 do 15 posto nego prošle godine, jer jednako tako naši radnici moraju imati veće plate tako da se to sve prati. To je jedan začarani krug i nažalost sve nas vodi ka tome da ne možemo izbjeći poskupljenja – ističe Butigan.

Velika očekivanja hotelijeri u Neumu imaju od skorog otvaranja Pelješkog mosta i ceste Neum-Stolac, koje je najavljeno za juni ove godine.

– Sigurno će Neum imati dosta benefita od toga, jer će biti rasterećen tranzit prema Dubrovniku, a otvaranjem ceste Neum- Stolac, mi ćemo tek tada biti svjesni šta smo gubili prethodnih godina kad nismo imali tu cestu. Prometna infrastruktura je temelj razvoja svake djelatnosti, a posebno turizma stoga je to važno i za nas –kaže Butigan.

Predsjednik Udruge hotelijera Neum komentirao je i nedavne informacije da će se u Neumu navodno zabraniti prodaja nekretnina onima koji nisu Hrvati.

– Mislim da da je to krivo interpretirano i dignuto na jednu razinu o kojoj se ne bi trebalo raspravljati oko toga, jer kao što je načelnik Neuma već rekao nema zakonskog osnova za to. Što se tiče nas hotelijera i ugostitelja, svaki gost je dobrodošao, svi su dobrodošli, svakoga očekujemo jednako ljubazno bez obzira na nacionalnost, vjeroispovijest, svima su vrata otvorena – poručio je Butigan.

On je istakao da politička situacija u BiH itekako utječe na turizam i otežava posao turističkim djelatnicima u Neumu.

POLITIČKE TENZIJE ŠTETE TURIZMU

– Ima dosta predrasuda iz drugih zemalja kakvo je stanje kod nas i je li im sigurno doći, to je ono što mi trebamo gledati i što nam dosta otežava posao. Jučer smo imali razgovor s britanskim ambasadorom u BiH Matthew Fieldom, kojem je prisustvovao i načelnik općine Neum i mi smo mu iznijeli problem da smo mi kao hotelijeri vodili razgovor s njihovim tur operatorima, jer postoje predrasude o tome da je u BiH još uvijek nekakvo postratno stanje ili nestabilnost i to što njihove osiguravajuće kuće BiH svrstavaju u zemlju visokog rizika, pa taj njihov osiguravajući paket za turiste ne obuhvata BiH unutar tog paketa i onda je to otežavajući faktor za agencije da pruže usluge svojim gostima za dolazak u BiH. A, stvarno su bili zainteresirani za dolazak ovdje, jer u Dubrovniku nemaju dovoljno smještaja za sve svoje goste i njihov jedan tur operator je bio u posjeti ovdje. On je bio zadovoljan smještajem, ali nakon što je dobio povratne informacije da osiguravajuće kuće ne nude taj paket, onda su odustali. Ambasador Field je najavio da je to nešto o čemu ćemo još razgovarati i o čemu će se voditi računa. Znači to je ono zbog čega moramo imati stabilnu političku situaciju u zemlji da nas drugi ne bi tako percipirali. Ne odgovara nam spominjanje nikakve napetosti, niti rata , sve se to negativno odražava na turizam iako neko ko to izjavljuje možda nema pojma kakve to efekte vuče.Vjerujte na svaku političku situaciju dobijamo e-mail od inozemnih gostiju s pitanjem šta se događa i često moramo odgovarati na neka pitanja koja su političke prirode . Sigurno bi i nama bilo bolje da nema političkih tenzija i napetosti – ocijenio je Butigan.

Uprkos svemu, Butigan je ipak optimista da Neum čeka dobra turistička sezona.

– Iz sezone u sezonu dokazujemo da imamo sve kvalitetniju uslugu i sama gradska infrastruktura i ponuda sve je kvalitenija. Zadnjih sedam-osam godina potražnja u Neumu je veća nego ponuda, tako da ima dovoljno gostiju za Neum i mislim da će sezona biti jako uspješna – zaključio je Butigan.