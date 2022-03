Padaju cijene goriva u BiH: Na pojedinim pumpama jeftinije i za 30 feninga

Lijepa vijest za sve vozače u Bosni i Hercegovini – od utorka, 22. marta, počele su padati cijene naftnih derivata na pojedinim pumpama u našoj zemlji.

Prema prvim informacijama – cijene goriva u Bosni i Hercegovini su u padu u prosjeku za 10 do 15 feninga po litru, negdje i do 30 feninga.

U glavnom gradu BiH cijene goriva su identične jučerašnjim – na pojednim pumpama je došlo do pojeftinjenja od pet feninga.

Cijena litre dizela i dalje je na samoj granici od 3 marke.

Zanimljivo, samo na jednoj pumpi u glavnom gradu BiH litra dizela je ispod 3 marke, i iznosi 2,96 KM.

Raspon maloprodajnih cijena naftnih derivata 23. marta u Federaciji BiH bio je sljedeći:

– Premium bezolovni benzin 95, BAS EN 228 – BMB 95 iznosi od 2,96 do 3,36KM/litru;

– Dizel BAS EN 590 (10 ppm) iznosi od 2,61 do 3,26 KM/litru.

Iz manjeg bh. entiteta RS stižu bolje informacije za vozače. Dragan Trišić, predsjednik Grupacije za promet naftom i naftnim derivatima Ekonomske komore Republike Srpske, kazao je za Nezavisne novine da se bilježi pad cijena goriva na svim pumpama.

“Došlo je do pada cijena u prosjeku od 0,10 do 0,15 KM, a na nekim crpkama i do 0,30 KM, tako da imamo crpke na kojima je ispod tri KM, u Bijeljini je i 2,89 KM po litru”, kazao je Trišić.

Trenutno se, naveo je on, cijene kreću od 2,79 do 3,12 KM za BMB95, dok je dizel ED5 od 2,89 do 3,09, a TNG 1,65 KM.

Dodaje da su i dalje cijene u RS niže u odnosu na FBiH za 0,10 do 0,15 feninga po litru.