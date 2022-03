Poznata prognoza za vikend, utoplite se i pripremite kišobran

Prvog dana vikenda meteorolozi su najavili pretežno oblačno vrijeme. U Bosni povremeno i lokalno sa slabom kišom ili susnježicom u nizinama, a u višom područjima sa slabim snijegom. U Hercegovini slaba kiša u jutarnjim i u večernjim satima. Vjetar u Bosni prije podne slab, a poslije podne umjeren do pojačan sjeverni i sjeveroisotočni. U Hercegovini umjerena bura. Jutarnja temperatura od -5 do 1, na jugu do 4, a dnevna od 1 do 7, na jugu do 10 stepeni.

U nedjelju će biti oblačno vrijeme sa kišom na jugu Hercegovine, a u ostatku zemlje sa snijegom i susnježicom. Jutarnja temperatura od -5 do 1, na jugu do 4, a dnevna od -2 do 3, na jugu do 8 stepeni.

U ponedjeljak je najavljeno pretežno oblačno vrijeme. U većemm dijelu Bosne sa slabim snijegom. Na jugu Hercegovini sa slabom kišom. Jutarnja temperatura od -6 do 0, na jugu do 4, a dnevna od 0 do 4, na jugu do 9 stepeni.

U utorak pretežno oblačno vrijeme. U Bosni povremeno sa slabim snijegom ili susnježicom. Na jugu Hercegovine poslije podne slaba kiša. Jutarnja temperatura od -7 do -1, na jugu do 3, a dnevna od -2 do 4, na jugu do 9 stepeni.