Prognoza za naredne dane: U srijedu nam stiže promjena vremena

U srijedu poslijepodne i u večernjim satima u većem dijelu Bosne se očekuje kiša

U Bosni i Hercegovini danas se očekuje sunčano vrijeme, sa najvišom dnevnom temperaturom od devet do 15 stepeni Celzijusovih, prenosi Anadolu Agency (AA)

U Sarajevu je danas takođe sunčano vrijeme, a najviša dnevna temperatura kretaće se oko deset stepeni, objavio je Federalni hidrometeorološki zavod (FHMZ) BiH.

U utorak ujutro prognozira se sunčano vrijeme uz postepen porast naoblake tokom dana. Jutarnja temperatura od minus četiri do dva, na jugu do četiri, a dnevna od 11 do 17 stepeni.

U srijedu se očekuje pretežno oblačno vrijeme. Poslijepodne i u večernjim satima u većem dijelu Bosne se očekuje kiša. Jutarnja temperatura od dva do osam, a dnevna od 11 do 17 stepeni..

U četvrtak u većem dijelu zemlje sunčano uz umjerenu oblačnost. U centralnim i istočnim područjima Bosne jutro i dio prijepodneva pretežno oblačno vrijeme. Jutarnja temperatura od jedan do šest, na jugu do osam, a dnevna od osam do 13, na jugu do 18 stepeni.