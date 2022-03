Snijeg i jutarnji minusi u najavi i narednih dana: Objavljena prognoza do četvrtka

utros je u našoj zemlji bilo oblačno vrijeme sa susnježicom i snijegom u Bosni.

Temperature zraka u 7 sati: Bjelašnica -12 stepeni, Sokolac -4, Bugojno i Sarajevo -2, Bihać i Livno -1, Banja Luka, Bijeljina, Prijedor, Sanski Most i Zenica 0, Gradačac i Tuzla 1, Grude 3, Trebinje 4, Mostar i Neum 5 stepeni. Atmosferski tlak je u Sarajevu iznosio 941 milibar, za 1 milibar je niži od normalnog i sporo opada.

Visina snijega u 7 sati (cm): Bjelašnica 185; Han Pijesak 60; Čemerno 30; Gradačac 18; Bihać 10; Sarajevo-Bjelave 9; Sanski Most 8; Banja Luka, Mrkonjić Grad 7; Tuzla 6; Bugojno 5; Sokolac 4; Bijeljina, Rudo 3 cm.

Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme. U Bosni sa slabim snijegom, a u u Hercegovini povremeno kiše može biti na krajnjem jugu i jugoistoku. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 0 i 5, na jugu zemlje od 8 o 12 stepeni.

U Sarajevu oblačno sa slabim snijegom. Najviša dnevna temperatura oko stepen.

ZA 8.03.2020 (Utorak)., u Bosni pretežno oblačno vrijeme sa slabim snijegom ili susnježicom. U većem dijelu Hercegovine razvedravanje. Oblačno će se zadržati na sjeveru Hercegovine. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. U Hercegovini i jugozapadu Bosne umjereno jaka bura. Jutarnja temperatura zraka većinom između -5 i 0, na jugu zemlje do 4, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između -1 i 4, na jugu zemlje od 6 do 9 stepeni.

ZA 9.03.2020 (Srijeda)., u Bosni oblačno vrijeme sa susnježicom i slabim snijegom. Smanjenje oblačnosti u poslijepodnevnim satima. U ostalim Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Više oblačnosti na sjeveru Hercegovine. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. U Hercegovini i jugozapadu Bosne umjereno jaka bura. Jutarnja temperatura zraka većinom između -7 i -2, na jugu do 3, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između -1 i 4, na jugu do 9 stepeni.

ZA 10.03.2020 (Četvrtak)., u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno pretežno oblačno vrijeme. U Bosni sa susnježicom i slabim snijegom, a u Hercegovini bez padavina. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između -9 i -3, na jugu do 2, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 1 i 5, na jugu zemlje od 8 do 11 stepeni; navodi se u prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda.