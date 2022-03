U BiH do 12 stepeni: Jugo će uskoro promijeniti smjer. Očekuje se promjena vremena

Jutros je u našoj zemlji sunčano vrijeme uz malu oblačnost. Po kotlinama i uz riječne tokove bilo je magle i niskih oblaka.

Temperature zraka u 7 sati: Bjelašnica -14 stepeni, Bugojno i Drvar -9, Sarajevo -7, Bihać, Grude, Jajce, Prijedor, Sanski Most i Zenica -6, Banja Luka, Doboj i Tuzla -5, Bijeljina i Livno -3, Gradačac i Trebinje 0, Mostar 2, Neum 4 stepena.

Atmosferski tlak je u Sarajevu iznosio 943 milibara, za 1 milibar je viši od normalnog i sporo raste.

Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Prije podne po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. Naoblačenje se očekuje u noći na petak. Vjetar slab zapadnog i sjeverozapadnog smjera. U večernjim satima vjetar mijenja smjer na jugo. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 4 i 10, na jugu zemlje do 12 stepeni.

U Sarajevu malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Najviša dnevna temperatura oko 7 stepeni.

Petak: U Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme. U drugoj polovini dana slaba kiša u nizinama, a u višim područjima slab snijeg. Bez padavina u sjevernim područjima. Vjetar slab, prije podne jugo. U drugom dijelu dana vjetar mijenja smjer na istok i sjeveroistok. Jutarnja temperatura zraka većinom između -3 i 3, na jugu zemlje do 6, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 3 i 9, na jugu zemlje do 12 stepeni.

Subota: U Bosni i Hercegovini oblačno vrijeme. U većem dijelu zemlje snijeg ili susnježica. Kiša na jugu zemlje. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između -2 i 4, na jugu zemlje do 6, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 1 i 7, na jugu zemlje do 11 stepeni.

Nedjelja: U Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U Bosni sa sunježicom i snijegom. Jutarnja temperatura zraka većinom između -5 i 1, na jugu zemlje do 3, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 1 i 7, na jugu zemlje do 11 stepeni.