Vlada FBiH najavila rast penzija za 12%, u FBiH će najniža biti 429 KM

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine u ovoj godini izdvaja čak 102,3 miliona konvertibilnih maraka više za penzije u odnosu na godinu ranije, piše Večernji list BiH.

Izvanredno povećanje

Povećanje stavke u proračunu je nužno s obzirom na to da penzionere, prema najnovijim najavama, u iduća četiri mjeseca očekuje rast penzija od oko 12 posto. Već ranije je rečeno kako bi redovitim usklađivanjem penzije trebale rasti za oko osam posto, a nedavne izmjene i dopune Zakona o MIO omogućile su Vladi Federacije BiH ove godine provesti i izvanredno povećanje penzija.

Prema riječima člana Upravnog odbora Saveza udruga penzionera FBiH Mustafe Trakića, redovito usklađivanje penzija ide sigurno za osam posto. Ovo usklađivanje, prema zakonu, radi se 15. aprila te se isplaćuje u maju uz aprilsku penziju, i to retroaktivno od 1. januara. Dakle, uz penziju za april, penzioneri će u maju dobiti razliku za januar, februar i mart. Trakić dalje navodi kako izvanredno povećanje penzija Savez očekuje u visini od 4 do 4,5 posto. Ovo povećanje se, kaže on, ne može dogoditi prije juna zbog kašnjenja s usvajanjem proračuna Federacije BiH u Parlamentu FBiH.

– Očekujemo do kraja juna izvanredno povećanje – ističe on. Isplata bi u tom slučaju išla uz junsku penziju u julu. – Tu nema retroaktivnog isplaćivanja od januara jer nije riječ o usklađivanju, već o izvanrednom povećanju – objasnio je Trakić. I sam ministar rada i socijalne politike Federacije BiH Vesko Drljača kazao je kako će redovito i izvanredno usklađivanje penzija u ovoj godini biti ukupno nešto više od 10 posto. Razlog zbog čega se penzije ove godine povećavaju u većem postotku nego što je to rađeno ranijih godina, kada je redovito usklađivanje podrazumijevalo povećanje od svega 2,8 posto, su upravo spomenute nedavne izmjene zakona. – Ono što je za naše penzionere posebno značajno su zakonske odredbe o redovitom i izvanrednom usklađivanju penzija.

Nominalni umjesto realnog

Naime,penzije će se ubuduće usklađivati prema stopi rasta nominalnog umjesto realnog bruto domaćeg proizvoda, što će praktično značiti i značajnije povećanje penzijaa, a što je i dogovoreno na sastanku s predstavnicima penzionera – izjavio je federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača nakon što je zakon usvojen u Domu naroda Parlamenta FBiH.

A šta u praksi znače ova dva spomenuta povećanja? Dakle, ako uistinu penzije budu rasle za očekivanih 12 posto, tada će najniža penzija u Federaciji BiH nakon oba povećanja iznositi 429 KM. Trenutno ova penzija, koju prima više od 200.000 penzionera, iznosi 382,18 KM te bi u ovom slučaju bila povećana za 47 KM, u aprilu za 30,50 KM te u junu za još 16,50 KM. Inače, kako bi ostvario pravo na najnižu starosnu penziju, koja trenutno iznosi 382 KM, radnik u Federaciji BiH treba imati 15 godina staža i 65 godina života. To je dovoljno za samostalnu starosnu penziju u ovom bh. entitetu. Nakon najavljenog usklađivanja i izvanrednog povećana, zajamčena penzija, koja trenutno iznosi 478,91 KM, trebala bi narasti na 567,80 KM. Dakle, u ovom slučaju zajamčena penzija porasla bi za ukupno 88,90 KM. Penzioneri koji primaju najviše penzije, one u visini od 2174,48 KM, neće biti obuhvaćeni najavljenim povećanjima.