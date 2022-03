Zbog obilnih padavina izdato crveno upozorenje

U Bosni i Hercegovini danas se očekuje oblačno vrijeme sa kišom, a glavnina padavina se očekuje na području Hercegovine, Krajine i jugozapada Bosne.

Najintenzivnije padavine su na području Hercegovine i izgledno je da jača kiša sa sjevera Hercegovine zahvati južni dio Kantona Sarajevo. Vjetar umjeren i jak južnog smjera, povremeno i sa olujnim udarima.

Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH su zbog obilnih padavina izdali crveno upozorenje.

Očekivana količina padavina na području Krajine je 30 do 60 litara po metru kvadratnom. Jugozapadni dio Bosne 50 do 80 litara po metru kvadratnom. U Hercegovini 80 do 140 litara po metru kvadratnom. U dijelu centralne Bosne 50 do 80 litara po metru kvadratnom.

Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između sedam i 12°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 12 i 18 stepeni Celzijusa.

federalna.ba/AA