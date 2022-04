Američki amabasador u BiH posjetio Memorijalni centar Potočari

Američki ambasador u Bosni i Hercegovini Majkl Marfi (Michael Murphy), danas je u prijepodnevnima satima posjetio Memorijalni centra Srebrenica- Potočari.

Nakon polaganja vijenca na spomen obilježje, ambasador je obišao memorijalni koppleks i prošetao između velikoh broja bijelih nišana žrtava genocida.

Nakon toga, ambasador Murphy je u spomen sobi memorijala razgovarao s predstavnicama udruženja majki Srebrenice i Bratunca, a zatim će i obići spomen sobe i izložbe,u bivšoj fabrici akumulatora.

U popodnevnim satima u prostorijama Općine Srebrenica, bit će upriličen susret američkog ambasadrora i načelnika Mladena Grujičića, a nakon toga će ispred Tržnog centra „Zvorničanka“, amasador dati izjavu za medije.

Ustanovljene činjenice

– Danas se poklanjam žrtvama genocida u Srebrenici, jednog od najmračnijih događaja u novijoj istoriji Evrope. Sjedinjene Američke Države neće nikada zaboraviti. Počast odajemo žrtvama – više od 8.000 Bošnjaka, muškaraca i dječaka, koji su ovdje ubijeni u julu 1995. godine – rekao je Marfi.

Dodao je da Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju i Međunarodni sud pravde, van svake sumnje su ustanovili činjenice u vezi sa Srebrenicom. Potrebno ih je ponavljati, jer dok porodice žrtava i dalje tragaju za tijelima svojih najmilijih, očeva i sinova, traju nastojanja predvođena od strane najistaknutijih političkih aktera u RS da poreknu ono što se desilo u Srebrenici i veličaju one koji su odgovorni za počinjene užase.

Poštujte žrtve

– U julu 1995. godine, grupe u sastavu Vojske RS, pod komandom Ratka Mladića i političkim vođstvom Radovana Karadžića, počinile su genocid. Ratko Mladić i Radovan Karadžić ratni su zločinci, ne heroji. Krivi su za počinjeni genocid. Nikakvo poricanje, mural niti spomenik ne mogu to promijeniti. Njihova krivica i sramota su vječni. Oni i drugi pojedinci – a ne čitave etničke grupe – krivi su za Srebrenicu. Istovremeno, društvo, politički lideri i institucije snose duboku odgovornost za priznavanje onoga što se u Srebrenici desilo, te trajnu obavezu da riješe slučajeve ovog i svih ostalih ratnih zlodjela koja su se dešavala u Bosni i Hercegovini u periodu od 1992. do 1995. godine. To uključuje i lidere RS – kazao je on.

Pozvao je da priznaju i prihvate činjenice.

– Učite mlade naraštaje istini, poštujte žrtve, neumorno radite na pronalaženju, iskopavanju i identifikaciji nestalih lica i aktivno istražujte i gonite osumnjičene koji su još uvijek na slobodi. To je jedini put ka budućnosti koja će pomiriti ljude u Bosni i Hercegovini, put koji liječi i vida rane ove zemlje i koji garantuje pravedan i trajni mir među potomcima onih koji su prošli patnje i izgubili živote u periodu od 1992. do 1995. godine – zaključio je on.