Avion NATO-a pratio civilni avion Srbije / Vučić traži objašnjenje

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je avion NATO-a pratio let aviona “Air Serbia” na relaciji Moskva-Beograd, u ruskoj zoni te najavio da će Srbija od Alijanse zatražiti objašnjenje.

Vučić je rekao da je let kasnio oko tri sata i 20 minuta i da je ruska kontrola leta nedaleko od ruske granice s Letonijom upozorila avion iz Srbije i pitala da vizualno identificiraju avion koji se nalazi pored. Avion koji je bio u pitanju, ističe Vučić, bio je vojni lovac i najviše je podsjećao na “fantoma 15” ili “Eurofighter” sive boje. “Očigledno, u ruskoj zračnoj zoni bio je neki od NATO aviona, a ruska služba za praćenje aviona nas je na korektan način obavijestila da je pored nas neki drugi avion i da provjerimo koji je, jer sad oni, kako će da gađaju taj avion, kad su gore iznad putnici”, rekao je Vučić sinoć za RTS.

On navodi da, prema izvještaju, borbeni avion nije ugrozio avion iz Srbije i da je relativno brzo nestao iz vidokruga. Piloti su, kaže on, u izvještaju naveli da se osjećaju nelagodno i da bi trebalo u budućnosti povesti računa oko letova koji se sprovode s visokim rizikom i u ratnim uvjetima. Vučić je najavio da će Srbija od NATO-a tražiti informacije, ali i dodatne informacije od Rusije. “Da vidimo tko se to pravi pametan da lovcima ugrožava civilno zrakoplovstvo i da ugrožava civile na nekom letu i što se prave pametni. Ili je to možda slučajnost, ali bi bilo lijepo da nam to kažu, jer mi sad imamo točne koordinate gdje se avion pojavio”, izjavio je Vučić. On je dodao da to govori kako bi prikazao razmjere pritisaka s kojima se Srbija suočava.