Prognoza za naredne dane: Nakon sunčanih dana ponovo najavljene padavine

U Hercegovini i sjevernim područjima Bosne jutros je djelimično oblačno vrijeme, a u većem dijelu Bosne preovladava mala do umjerena naoblaka. U ranim jutarnjim satima prolazna kiša je registrovana širom zemlje.

Danas će preovladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka kretaće se većinom između 16 i 22 stepena Celzijusa.

U Sarajevu se očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura zraka oko 19 stepeni.

U utorak prije podne očekuje se uglavnom sunčano vrijeme. Poslije podne porast oblačnosti u Bosni može uvjetovati lokalne pljuskove. Jutarnja temperatura od sedam do 13, a najviša dnevna od 16 do 21, u Hercegovini i na sjeveru Bosne do 23 stepena.

U srijedu prije podne očekuje se malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Nešto više oblaka očekuje se u sjevernim i zapadnim područjima uz povremenu kišu. Poslije podne uz povećanje oblačnosti, u većem djelu Bosne sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura od šest do 12, na jugu do 14, a najviša dnevna od 14 do 20, u Hercegovini i na sjeveru Bosne do 24 stepena.

U četvrtak u Bosni se očekuje pretežno oblačno vrijeme, ponegdje i sa slabom kišom, a u Hercegovini malo do umjereno oblačno i sunčano. Jutarnja temperatura od sedam do 13, na jugu do 16, a najviša dnevna od 12 do 18, na jugu do 23 stepena.