Do kraja sedmice smjenjivanje sunčanih i kišnih perioda

Sunčano i stabilno na prostoru Bosne i Hercegovine biće u utorak i tokom većeg dijela srijede, a u noći sa srijede na četvrtak uz pad dnevne temperature zraka očekuje se povećanje naoblake i kiša, na visokim planinama snijeg, prenosi Anadolu Agency (AA).

Federalni hidrometeorološki zavod (FHMZ) BiH saopštio je da je kratka stabilizacija vremenskih prilika izvjesna u poslijepodnevnim satima četvrtka i u petak. Za dane vikenda novo naoblačenje i padavine moguće su u većem dijelu zemlje. Temperature zraka u porastu.

Minimalne jutarnje temperature zraka u naredna dva dana varirat će od minus tri stepena Celzijusova do tri u Bosni, na jugu zemlje do šest. Najviše dnevne temperature između 13 i 18 u Bosni, u Hercegovini do 20 stepeni. Od četvrtka jutarnje temperature u rasponu od pet do 10 stepeni, a najviše dnevne od 10 do 16 stepeni.

Prema trenutnim raspoloživim prognostičkim materijalima od ponedjeljka, 11. aprila, slijedi nova stabilizacija vremena u BiH. Stabilno vrijeme moglo bi se zadržati do kraja prognoznog perioda. U jutarnjim satima prognozira se slab mraz u Bosni. Kako sedmica bude odmicala uslovi za pojavu mraza biće sve manji.

Minimalne temperature zraka biće u rasponu od minus dva stepena i četiri u Bosni, do sedam stepeni u Hercegovini. Maksimalne dnevne temperature varirat će između 10 i 15 stepeni u Bosni, do 17 u Hercegovini.