Drastično poskupljenje plina u Sarajevu: Računi će porasti do 40 posto

Nakon što je početkom ove godine cijena plina povećana za 14,95 posto, stupanjem na snagu nove odluke Vlade FBiH o davanju saglasnosti na veleprodajnu cijenu prirodnog plina, od jučer je plin skuplji za 21,7 posto.

U Sarajevskom kantonu dio poskupljenja do sada je subvencionirala kantonalna vlada, no za sada to više neće biti slučaj. Najave su da će računi ukupno porasti do vrtoglavih 40 posto. Čini se da nove cijene ovaj puta neće biti subvencionirane niti od jedne razine vlasti, piše Klix. Kompanija Sarajevogas objavila je da će se nova cijena prirodnog plina za distributivna gospodarska društva na području Federacije BiH početi primjenjivati od 01.04.2022.godine, odnosno na nadolazećem računu. Nova cijena iznosi 809 KM/1000 Sm3, odnosno 0,809 KM/Sm3. Odluka je objavljena jučer u Službenim novinama FBiH, kada je i stupila na snagu.

Kantonalni ministar Enver Hadžiahmetović potvrdio je za Klix da se na SK to pitanje još uvijek nije razmatralo, nije bilo govora o toj tački i da u ovome trenutku nema informaciju o potencijalnom nastavku subvencioniranja cijena plina u SK. “Trenutno nema takvog raspoloženja jer su u pitanju financijska sredstva, za prva tri mjeseca u iznosu od 7 miliona KM. To su značajna sredstva”, istaknuo je ministar. Iz kompanije Energoinvest, koja je opskrbljivač FBiH prirodnim plinom, prethodno su uputili Vladi FBiH zahtjev za promjenu veleprodajne cijene prirodnog plina, prema distributivnim kompanijama u FBiH.

U zahtjevu je, između ostalog, navedeno da je hitno potrebna korekcija cijene u skladu s događajima na tržištu s ciljem osiguranja kontinuirane isporuke plina. Iz Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije ocijenili su zahtjev kompanije opravdanim i zatražena je korekcija cijena. Vlada FBiH donijela je odluku u skladu s mišljenjem ministarstva pa je time od jučer, cijena prirodnog plina veća za 21,7 posto. Građani mogu očekivati uvećan račun za april 2022. godine pa sve do eventualne odluke vlasti da dio povećanja cijena subvencionira.