Kakvo nas vrijeme očekuje do kraja sedmice?

U našoj zemlji danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Prije podne kiša se očekuje u Hercegovini, na jugozapadu i jugoistoku Bosne. Poslije podne ili tokom noći lokalno i povremeno slaba kiša u većem dijelu zemlje. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, a krajem dana na jugu i jugozapadu na momente i pojačan. Jutarnja temperatura od 1 do 7, na jugu do 10, a najviša dnevna od 11 do 16, na jugu do 19 stupnjeva.

U petak pretežno oblačno vrijeme sa kišom. Više padavina se očekuje u Hercegovini i jugozapadnoj Bosni. Jutarnja temperatura od 3 do 9, na jugu do 12, a najviša dnevna od 11 do 17, u Hercegovini i na sjeveroistoku Bosne do 21 stupanj.

U subotu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U južnim, jugozapadnim i sjevernim područjima i sa slabom kišom. Jutarnja temperatura od 5 do 11, na jugu do 15, a najviša dnevna od 13 do 18, u Hercegovini i na sjeveru Bosne do 22 stupnja.

U nedjelju umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana, kiša se očekuje u Hercegovini i jugozapadnoj Bosni. U večernjim satima padavine se očekuju u ostatku zemlje. Jutarnja temperatura od 7 do 14, na jugu do 17, a najviša dnevna od 14 do 20, u Hercegovini i na sjeveru Bosne do 23 stupnja.