Manji broj maturanata ove će godine na “putovanje života”, ekskurzije postale luksuz

Rijetko koji maturant ove će godine na “putovanje života” – maturalac – jednu od, kažu starije generacije, najvažnijih i najljepših mladenačkih uspomena koja u sjećanju ostaje do kraja života.

Pandemija koronavirusa bila je prva prepreka odlasku na putovanje ranijim generacijama, ali ove godine maturante i roditelje sustigli su drugi problemi – poskupljenja, piše Večernji list BiH.

Ekonomska situacija

Naime, zbog nepovoljne ekonomske situacije i povećanih cijena aranžmana, brojni roditelji neće moći djeci priuštiti ovo putovanje. Zbog kratkih rokova za učenike završnih razreda srednjih škola, a to znači i mogućnost plaćanja u manjim ratama, neke škole u SK-u otkazale su ekskurzije. – S obzirom na to da su ekskurzije planirane početkom školske godine, većina škola je, prema našim informacijama, odustala od njih ove godine jer se one realiziraju unutar BiH – kazala je Merima Bečarević, predsjednica Vijeća roditelja SK-a. Predsjednik Samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja u SŽ-u Saudin Sivro navodi da su ekskurzije skuplje do 50%, ali smatra da se one ne trebaju otkazivati. –

Turistički aranžmani su skuplji jer su skuplji i prijevoz i smještaj. Inflacija je učinila svoje. Za dvije noći ranije se plaćalo 200 KM, a sada su te dvije noći postale luksuz za brojne roditelje i djecu. Iznenađuje nas što u pojedinim školama ne postoji zanimanje nastavnika i direktora za realizaciju ekskurzija – kazao je Sivro za Avaz. Direktori srednjih škola kažu kako je najčešći razlog odustajanja od ekskurzije nedovoljan interes, financijska situacija i nemogućnost roditelja da ih plate. Direktor sarajevske Gimnazije “Obala” Benjamin Hedžić kazao je za Faktor kako njihovi maturanti neće ići na ekskurziju. – Prema pravilniku, ekskurziju smo mogli organizirati u BiH i to nije bilo zanimljivo našim učenicima. Samo 30% njih bilo je za organiziranje ekskurzije, tako da smo to obustavili. Ove godine imat ćemo samo maturalnu proslavu, a već idući maturanti u septembru bi trebali putovati na ekskurziju.

Sigurno je na zanimanje uticao i novac jer roditelji sad imaju velike troškove oko mature, a brojni maturanti polažu i vozačke ispite – kazao je Hedžić. Za razliku od sarajevskih, maturanti Gimnazije iz Bihaća u maju odlaze na ekskurziju u Istanbul. Dio mostarskih maturanata ove bi godine na maturalno putovanje trebao ići u Italiju, doznajemo od roditelja čiji je sin u posljednjem trenutku odustao od ekskurzije. – Moj je sin prošli tjedan odustao od putovanja jer nitko od njegovih prijatelja iz razreda ne ide. Koji su razlozi njegovih vršnjaka što ne idu na maturalnu ekskurziju, ne mogu sa sigurnošću reći, ali znam da se dio njih uvelike priprema za prijemne ispite za upis na fakultet , što također iziskuje veće troškove roditeljima. Tu je i priprema za maturalnu zabavu… – kazala nam je majka maturanta.

Minus na računu…

Osim maturalnog putovanja, roditeljima će minus na računu stvoriti i priprema za maturalnu večer koja podrazumijeva kupnju haljine odnosno odijela, cipela, šminke, raznih dodataka…, za što se nerijetko izdvaja cijela prosječna plaća u FBiH. Tako, primjerice, samo za haljinu maturantice u prosjeku izdvajaju 200 – 300 KM, a ti iznosi znaju rasti i iznad 500 KM. Haljine podjednako šiju i kupuju ili ih unajmljuju, i to po cijeni od oko 100 KM. Uz haljinu idu i cipele, čija je cijena oko 100 KM. A s cipelama se usklađuju i torbice koje se mogu kupiti po cijeni od 50-ak KM. Tu su i kozmetički tretmani te frizura. Primjerice, za šminkanje, frizuru, uređenje noktiju potrebno je izdvojiti do 150 KM, što ovisi o tretmanu. Ni roditelji maturanata neće proći puno jeftinije. Samo za odijelo i košulju potrebno je izdvojiti oko 250 KM, za cipele oko 150 KM, a tu su i kravata, frizura…, kao i večera te džeparac.