Mevlid Jašarević traži premještaj u zatvor u Srbiji, pisao i Vučiću

Mevlid Jašarević, koji je na 15 godina zatvora osuđen zbog terorističkog napada na Američku ambasadu u Sarajevu, zatražio je da ostatak zatvorske kazne odsluži u Srbiji, što mu je tamošnje pravosuđe odbilo, a potom se istim povodom obratio i Aleksandru Vučiću, predsjedniku Srbije.

To je Nezavisnim novinama potvrđeno iz više izvora, koji ističu da je Jašarević svoj zahtjev, između ostalog, temeljio na tome da ima isključivo državljanstvo Srbije, dok bosanskohercegovačko nema.

Jašarević, koji kaznu trenutno izdržava iza zidina Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija i drugih mjera BiH u Vojkovićima, poznatijem kao “bh. Alkatraz”, potvrdio je da je zahtjev za premještaj u neki od KPZ-ova u Srbiji podnio prije godinu dana, a nedavno mu je stigla odluka kakvu nije priželjkivao.

“Ja sam rođen u Novom Pazaru, imam samo državljanstvo Srbije, nemam nijedno drugo. Prije godinu dana poslao sam Ministarstvu pravde BiH da želim premještaj u Srbiju. Onda su oni to proslijedili u Ministarstvo pravde Srbije, a oni Višem sudu u Beogradu, Posebnom odeljenju. Nakon godinu dana stiglo mi je rješenje da mi se to odbija. Poslao sam žalbu na to rješenje, a u utorak sam poslao pismo i Aleksandru Vučiću. Zamolio sam ga da mi pomogne”, ističe Jašarević, koji tvrdi da je iz zatvora ispratio desetine ljudi koji su bez ikakvih problema prešli u Srbiju.

Jašarević tvrdi da ne želi više bilo šta ilegalno da radi u životu, jer bi, inače, kako kaže, prekinuo sve kontakte sa svojom porodicom.

“Moja sva porodica je u Srbiji. Kad mi dolaze u posjetu, putuju 10 sati u jednom pravcu. Sina (12) vidim dva do tri puta godišnje, na par sati. Kad bih bio u Srbiji, bio bih bliži Novom Pazaru, gdje mi žive sin, žena, sestra…”, rekao je Jašarević, koji je sedam godina svoje kazne odrobijao u zeničkom zatvoru, a potom je prebačen u Vojkoviće.

Pred Sudom BiH ga branio advokat Senad Dupovac, koji ističe da je podržao Jašarevića u namjeri da zatraži premještanje u neki od zatvora u Srbiji.

“S obzirom na krivično djelo za koje je osuđen, ovdje ne bi dobio ni dana skraćenja kazne, dok je pravosuđe u Srbiji fleksibilnije, u smislu da, ako se dobro ponaša u KPZ-u, može dobiti umanjenje. Druga stvar, u pandemijsko vrijeme onemogućena mu je bila posjeta supruge i sina, a tamo bi mu lakše dolazili. Ja sam mu zato dao podršku, ohrabrio ga. On je kao državljanin Srbije predao taj zahtjev i to mu je odbijeno, što je za mene nonsens. On se potpuno resocijalizirao, a i raskrsio je sa svojim pređašnjim uvjerenjima”, tvrdi Dupovac.

Upoznat je s Jašarevićevim zahtjevom i Siniša Perković, upravnik Zavoda za izvršenje kaznenih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH, koji ističe da ova ustanova ne donosi ovakve odluke, već zahtjeve prosljeđuje nadležnim institucijama.

“Jašareviću uvijek nešto smeta, ali ne pravi probleme, ne tuče se, ne izaziva nikoga i tako dalje. Znam da je zahtijevao premještaj. Mi smo to proslijedili, a šta će odlučiti naše ili pravosuđe Srbije, to nema veze s nama. Mi smo to proslijedili i šta oni odluče, mi ćemo to sprovesti”, rekao je Perković.

Nemanja Milenković, advokat iz Srbije, koji je u toj državi Jašareviću dodijeljen po službenoj družnosti, potvrđuje da je predao žalbu nakon što je Viši sud u Beogradu odbio da Jašarević bude premješten u zatvor u Srbiji. Ne zna kad bi se o žalbi moglo odlučivati, ali očekuje da će se to desiti do kraja ljeta.

“Smatram da on ima uslove da pređe da odsluži ostatak zatvorske kazne u Srbiji, s obzirom na to da je srpski državljanin. Takođe, u žalbi sam istakao da je odluka bh. suda, prema mom mišljenju, malo nepravedna, s obzirom na to da je osuđen na previsoku kaznu zatvora – na takve kazne bivaju osuđeni ljudi koji su izvršili svirepo ubistvo”, rekao je Milenković.

Iz Višeg suda u Beogradu takođe potvrđuju da je izjavljena žalba na njihovo rješenje koje se odnosi na Jašarevićev zahtjev.

“Imajući u vidu izjavljenu žalbu na predmetno rješenje, o detaljima se ne možemo izjašnjavati, jer rešenje nije pravosnažno”, rekla je Tatjana Matić, koordintorka za medije u Višem sudu u Beogradu.

Apelaciono vijeće Suda BiH izreklo je krajem 2013. godine pravosnažnu presudu Jašareviću od 15 godina zatvora zbog napada na američku ambasadu u Sarajevu, počinjenog 28. oktobra 2011. godine.

Jašarević je, prema dostupnim informacijama, tog dana ispalio 105 metaka i teško, u obje noge, ranio policajca Mirsada Velića. Onesposobljen je snajperskim hicem pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, a potom uhapšen.

Prethodno je Jašaravić, prema operativnim saznanjima, kao pripadnik vehabijskog pokreta više puta boravio u Gornjoj Maoči.